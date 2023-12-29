Λογαριασμός
Οι προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη για το 2024 - Βίντεο

Τι επιφυλάσσει το μέλλον στα δώδεκα ζώδια την καινούρια χρονία; Νέους έρωτες, επαγγελματικές επιτυχίες, ανοδική πορεία στα οικονομικά;

Κώστας Λεφάκης

Ο γνωστός αστρολόγος Κώστας Λεφάκης το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε καλεσμένος στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ', προκειμένου να δώσει τις προβλέψεις του για το νέο έτος.

Πώς θα είναι το 2024 για την Ελλάδα;

Δείτε το βίντεο με τις προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη

Πηγή: skai.gr

