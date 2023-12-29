Ο γνωστός αστρολόγος Κώστας Λεφάκης το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε καλεσμένος στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ', προκειμένου να δώσει τις προβλέψεις του για το νέο έτος.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον στα δώδεκα ζώδια την καινούρια χρονία; Νέους έρωτες, επαγγελματικές επιτυχίες, ανοδική πορεία στα οικονομικά;

Πώς θα είναι το 2024 για την Ελλάδα;

Δείτε το βίντεο με τις προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη

Πηγή: skai.gr

