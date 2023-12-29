Jamie Dornan: Μισούσε την περίοδο που ήταν μοντέλο – Δεν μου αρέσει να με φωτογραφίζουν

Ο πρωταγωνιστής των «50 Αποχρώσεων του Γκρι», Jamie Dornan, παραδέχτηκε ότι μισούσε το να είναι μοντέλο.

Ο 41χρονος ηθοποιός εργαζόταν με πολυτελείς μάρκες όπως Calvin Klein, Dior και Armani, κερδίζοντας έως και 10.000 λίρες την ημέρα.

Αλλά σε μια νέα συνέντευξή του στους «Radio Times» είπε πως δεν του αρέσει να τον φωτογραφίζουν. «Μισώ να με φωτογραφίζουν. Για δέκα χρόνια πληρωνόμουν ακριβώς γι’ αυτό. Αν επιτρέψεις στον εαυτό σου να μπει στο "γιατί;" αυτού του πράγματος, την πάτησες. Απλά αποδέξου το. Για οποιονδήποτε λόγο, θέλουν να σε φωτογραφίσουν.

Διασκέδασε με αυτό, απόλαυσε τη διαδρομή. Αυτό έκανα κι εγώ, παρόλο που το μισούσα από πολλές απόψεις». Και πρόσθεσε ότι μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μισεί να τον φωτογραφίζουν.

Ο ηθοποιός είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του ότι το 2001, σε ηλικία 19 ετών, είχε εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο και έψαχνε κάτι άλλο να κάνει. Ο Βορειοϊρλανδός ηθοποιός, φοίτησε για λίγο στο πανεπιστήμιο Teesside στο Middlesbrough του Βόρειου Yorkshire, αλλά εγκατέλειψε και επέστρεψε στη γενέτειρά του, το Μπέλφαστ.

Jamie Dornan admits he 'hated' being a model where he earned up to £10k per DAY: 'I don't like having my photograph taken!' https://t.co/7f85wZ2POt — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 29, 2023

«Αποφάσισα να εγκαταλείψω το πανεπιστήμιο, γιατί δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος για μένα εκείνη τη στιγμή. Ήθελα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, αλλά δεν είχα κάποιο σχέδιο και ο πατέρας μου ανησυχούσε πολύ», ανέφερε ο ίδιος.

Η αδελφή του ηθοποιού ήταν εκείνη που τον έπεισε να κάνει αίτηση για ένα ριάλιτι, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ενασχόλησή του με την υποκριτική.

Πηγή: skai.gr

