Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Το χειροφίλημα του Παύλου στην βασίλισσα Λετίσια της Ισπανίας 

Ο πρωτότοκος γιος τους εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, υποδεχόταν σήμερα τους υψηλούς γαλαζοαίματος προσκεκλημένους στα σκαλιά της Μητρόπολης λίγο πριν την κηδεία του πατέρα του.

Με βάση το πρωτόκολλο, τελευταίοι από τους εστεμμένους έφτασαν στην Μητρόπολη ο Βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος - ανιψιός του εκλιπόντος - με τη σύζυγό του, Λετίσια.

Σε μία ευγενική χειρονομία, ο Παύλος υποδέχθηκε την βασίλισσα με ένα χειροφίλημα.

Λίγο νωρίτερα είχε καταφθάσει η βασιλική πριγκίπισσα Αννα της Βρετανίας – αδελφή του Κάρολου και δεύτερη εξαδέλφη του εκλιπόντος τέως βασιλιά, με στενές σχέσεις – την οποία ο Παύλος υποδέχθηκε θερμά, με μια αγκαλιά.

Princess Anne and Sir Tim Laurence arriving at the Athens Metropolitan Cathedral for the funeral service of King Constantine II of Greece.



They are greeted by Pavlos, Crown Prince of Greece.



Lady Gabriella Windsor, representing The Prince of Wales, is just behind them.