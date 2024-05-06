Ολυμπιακός για Ντάνι Γκαρσία. Στη λίστα των Πειραιωτών βρίσκεται ο έμπειρος μεσοαμυντικός, όπως αναφέρει η έγκυρη «AS», καθώς πρόκειται για περίπτωση, η οποία αρέσει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών έχει συνεργαστεί μαζί του στην Έιμπαρ (2015-18) και ο 33χρονος άσος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Μπιλμπάο του Βαλβέρδε και δύσκολα θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του.

Με τον Μεντιλίμπαρ, το διάστημα 2015-18 ο Ντάνι Γκαρσία έκανε 105 συμμετοχές, τις οποίες συνδύασε με ένα γκολ και δύο ασίστ. Τη σεζόν 2015-16 έκανε 35 εμφανίσεις, 38 (δύο στο Κύπελλο) την επόμενη, ενώ έπαιξε σε 32 αγώνες την αγωνιστική περίοδο 2017-18.

