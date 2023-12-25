Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσαν στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία των παιδιών τους, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσας Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις, για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

Στο μαυρόασπρο στιγμιότυπο, το οποίο τράβηξε ο Τζος Σίνερ, τα παιδιά διακρίνονται να κάθονται σε ένα ξύλινο παγκάκι.

Όπως γράφει το BBC, ο Σίνερ ήταν εκείνος που τράβηξε και τη φωτογραφία, την οποία χρησιμοποίησε η οικογένεια φέτος στη χριστουγεννιάτικη κάρτα της.

Το ζευγάρι ανήρτησε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας «Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα, από την οικογένειά μας στις δικές σας!».

Στην οικογενειακή, επίσης μαυρόασπρη, φωτογραφία που δεσπόζει στη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους, και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η πριγκίπισσα Σάρλοτ κάθεται σε μία καρέκλα περιστοιχισμένη από την υπόλοιπη οικογένεια.

Όλοι φορούν λευκό πουκάμισο, με την Κέιτ, την πριγκίπισσα της Ουαλίας και την κόρη της Σάρλοτ, 8 ετών, να διακρίνονται με τζιν παντελόνι, ενώ ο Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, φοράει μαύρο παντελόνι όπως και ο πρίγκιπας Τζορτζ, 10 ετών. Ο πρίγκιπας Λούις, 5 ετών, φοράει βερμούδα.

Στη φωτογραφία που το ζευγάρι μοιράστηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, τα τρία παιδιά φαίνεται να φορούν τα ίδια ρούχα και παπούτσια με τη φωτογραφία στη χριστουγεννιάτικη κάρτα.

Η οικογένεια αναμένεται να περάσει τα Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ.

