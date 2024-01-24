Στο Netflix το «Sex and the City»

Η Κάρι Μπράντσο και η παρέα της «μετακομίζουν» στο Netflix.

Η αμερικανική πλατφόρμα υπέγραψε συμφωνία με την Warner Bros. Discovery, βάσει της οποίας παίρνει τα δικαιώματα για τη μετάδοση και των έξι σεζόν της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City» του HBO, σύμφωνα με το Variety. Το «Sex and the City» θα βγει στο Netflix στις αρχές Απριλίου 2024.

Η συμφωνία δεν είναι παγκόσμια: Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία. Επιπλέον, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τις δύο μεγάλου μήκους ταινίες «SATC», ούτε το πρόσφατο spin-off «And Just Like That», το οποίο αυτή τη στιγμή προβάλλεται μόνο στο Max του WBD.

Η συμφωνία έρχεται αφότου η Warner Bros. Discovery πέρυσι έδωσε άδεια μετάδοσης και άλλων σήριαλ του HBO στο Netflix.

Οι τίτλοι του HBO που μεταδίδονται στο Netflix περιλαμβάνουν τα «Insecure», «Band of Brothers», «The Pacific», «Six Feet Under» και «Ballers». Το «True Blood», το οποίο επίσης μεταδίδεται στις ΗΠΑ στο Hulu της Disney, είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές του Netflix εκτός των ΗΠΑ. Όλες οι εκπομπές παραμένουν διαθέσιμες για ροή και στο Max (πρώην HBO Max).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

