Όταν η φιλία «ξεθωριάζει»: Πώς να λήξετε μια φιλία που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της

Κάποιες φιλίες δεν είναι για πάντα. Είναι μια φράση τόσο αληθινή. Μπορεί να σε πληγώνει ή να σε αγχώνει, μπορεί βέβαια και να σε αφήνει παγερά αδιάφορη.

Γιατί, όμως, θέλουμε τα πάντα, να είναι για πάντα; Γιατί είμαστε τόσο αντίθετοι με την ιδέα της λήθης και δεν ζούμε απλώς τη στιγμή; Ίσως μας τρομάζει τόσο πολύ η έλλειψη ελέγχου, που παλεύουμε για να είναι όλα «για πάντα». Σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σου, θα έχεις πέσει θύμα του να προσπαθείς να κρατήσεις «για πάντα» μια φιλία ακόμα κι αν δεν έπρεπε ή δεν ήταν για εσένα.

Ας συνηθίσουμε, λοιπόν, στην ιδέα ότι μια μέρα η αγαπημένη μας φιλία, μπορεί να γίνει μια μακρινή ανάμνηση. Μια φιλία που μπορεί να ήταν τέλεια για την εκδοχή του εαυτού μας, την περίοδο που τη ζήσαμε. Ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή, είναι ότι ο χαρακτήρας μας αλλάζει. Μπορούμε να μεγαλώνουμε, να αλλάζουμε και να εξελισσόμαστε, αλλά αυτό δεν συμβαίνει αν όλα τα υπόλοιπα γύρω μας μένουν σταθερά.

Όταν η φιλία ξεθωριάζει

Όταν η φιλία ξεθωριάζει το νιώθεις. Στην αρχή μπορεί να μην το δέχεσαι, να το αρνείσαι, όμως μέσα σου το νιώθεις πως η φιλία αυτή δεν είναι όπως παλιά. Δεν έχεις τον ίδιο ενθουσιασμό, αρχίζουν να σε ενοχλούν μικροπράγματα και αισθάνεσαι πως δεν ταιριάζεις όσο στο παρελθόν. Δεν έχεις την ίδια επιθυμία για εξόδους και τα αστεία πλέον δεν καταλήγουν σε γέλια μέχρι δακρύων.

Και ψάχνεις να βρεις ποιος φταίει. Κανένας δε φταίει αν έχει χαθεί η αφοσίωση και το ενδιαφέρον. Απλώς life happens και δεν συντονιζόμαστε όλοι στον ίδιο σταθμό. Ο καθένας μας, έχει περάσει διαφορετικά παιδικά χρόνια, έχει ζήσει μια άλλη ζωή πριν από εμάς και έχει διαφορετικά όνειρα και στόχους από εμάς. Η ζωή προχωράει, ο χαρακτήρας μας αλλάζει (και αυτό μόνο θετικό είναι) και ζητάμε διαφορετικά πράγματα από τον περίγυρό μας. Δεν ταιριάζουμε πια με ανθρώπους που ταιριάζαμε στα σχολικά ή φοιτητικά μας χρόνια. Και μπορεί να μην ταιριάζουμε ούτε με εκείνους που κάναμε παρέα έναν χρόνο πριν.

Disclaimer: Δεν μιλάμε φυσικά για φιλίες που τελειώνουν λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, λόγω παρεξηγήσεων ή προδοσίας. Ούτε για φίλους που σε θυμούνται μόνο όταν δεν έχουν με ποιον να βγουν, δεν σε υποστηρίζουν ποτέ και σε υποτιμούν.

Πώς να λήξεις αυτή τη φιλία που δεν σε γεμίζει πια

Θα έλεγε κανείς πως υπάρχουν δύο τρόποι να τελειώσεις αυτή τη φιλία που πλέον δεν σε γεμίζει. Είναι αρκετά σκληρό, ειδικά αν αυτή η αίσθηση ότι η φιλία πρέπει να τελειώσει, επικρατεί μόνο στη μία πλευρά. Είναι ένας χωρισμός και η ανακοίνωσή του είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στις σχέσεις.

Η μία επιλογή είναι να μιλήσεις ευθέως στο άλλο άτομο – προφορικά ή γραπτά – για τα συναισθήματά σου. Προσπάθησε με σεβασμό και ευαισθησία να εξηγήσεις πως έχει η κατάσταση. Αν νιώθεις ότι τα πράγματα θα παρεκτραπούν, δεν χρειάζεται να μιλήσεις για τους λόγους, τους οποίους θεωρείς πως αυτή η φιλία δεν μπορεί να κυλήσει άλλο. Αποδέξου τα συναισθήματα της απέναντι πλευράς. Θυμός, στενοχώρια, απορία, αγανάκτηση, προδοσία. Προσπάθησε να βάλεις όρια για να μην θεωρηθεί από την άλλη πλευρά ότι μπορεί να σε πείσει να αλλάξεις γνώμη.

Από την άλλη, η σταδιακή απομάκρυνση είναι η πιο συνηθισμένη εκδοχή. Περιλαμβάνει λιγότερες εξόδους, επαφές και σχέδια μαζί και περιορισμένη επικοινωνία ακόμη και στα γραπτά μηνύματα.

Αν η φίλη σου εξαρτάται από εσένα για κάτι, όπως συναισθηματική υποστήριξη, μπορείς να τη βοηθήσεις να το βρει αλλού, ώστε να μην νιώθεις τύψεις. Σίγουρα, δεν είσαι υποχρεωμένη να το κάνεις, αλλά θα μπορούσες να το κάνεις από ευγένεια. Για παράδειγμα, ενθάρρυνέ τη να επισκεφθεί έναν ψυχολόγο.

Η σταδιακή απομάκρυνση μοιάζει με ένα φάσμα. Στο ένα άκρο δεν υπάρχει καμία «εξασθένιση» και απλά κόβεις ξαφνικά τον φίλο σου, χωρίς καμία εξήγηση. Σταματάς να απαντάς στα μηνύματα και συμπεριφέρεσαι απόμακρα. Μοιάζει περισσότερο με έναν αδέξιο χωρισμό. Το αντίθετο είναι όταν πολύ αργά, ανεπαίσθητα τον «απογαλακτίζεις» από εσένα.

Στις μέρες μας, το άλλο άκρο του φάσματος, είναι συχνά όταν κάνεις Unfriend ή Unfollow στα Social Media. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι δεν διαγράφουν τους πρώην φίλους τους, για να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση ότι εξακολουθούν να έχουν «σχέση», απλώς δεν μιλούν τόσο, όσο παλιά. Ενίοτε, η σταδιακή απομάκρυνση, μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί για να τερματίσει μια φιλία, αλλά για να την υποβαθμίσει από μια σχέση που είναι στενή και κολλητή σε μια πιο περιστασιακή επαφή.

Μην λυπάσαι για τις φιλίες που τελείωσαν. Ήταν εκεί για όσο κράτησαν και πήρες πολύ σημαντικά μαθήματα. Κι αν σου τύχουν αυτές που θα κρατήσουν για πάντα, φύλαξέ τες, είναι χρυσός!

