Το απόλυτο skin care routine μοιράστηκε με το κοινό της στο Instagram η Βικτόρια Μπέκαμ. Η σύζυγος του Ντείβιντ Μπέκαμ, σε ηλικία 49 χρόνων διατηρεί ένα από τα πιο καλογυμνασμένα κορμιά της showbiz και διαθέτει ένα λαμπερό πρόσωπο.

Η Βικτόρια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram μοιράστηκε τα μυστικά της περιποίησης της επιδερμίδας της καθώς αποκάλυψε τα βήματα που κάνει για να εξασφαλίσει μια «χρυσή λάμψη».

Η σχεδιάστρια μόδας, που είναι γνωστό πως τρέφεται μόνο με ψάρια και λαχανικά, μας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα μυστικά ευεξίας της, τα οποία περιλαμβάνουν τζίντζερ σε μικρή ποσότητα, πράσινο χυμό αλλά και πέντε προπονήσεις γυμανστικής την εβδομάδα.

Τι καταναλώνει πριν και μετά την προπόνηση

Η Βικτόρια εξήγησε πώς ξεκινά τη μέρα της με «λίγες κουταλιές της σούπας μηλόξυδο με άδειο στομάχι». Στη συνέχεια, ο σύζυγός της Ντέιβιντ τη βοηθά να ετοιμάσει έναν «πράσινο χυμό» που αποτελείται από «μπρόκολο, σπανάκι, αγγούρι, σέλινο, μήλο, τζίντζερ, λεμόνι και λάιμ». Μετά την προπόνησή της πίνει ένα smoothie με πρωτεΐνη, καταναλώνει ξηρούς καρπούς αλλά και φρέσκα φρούτα. Και για να αποφορτιστεί διαβάζει ένα βιβλίο για περίπου 20 λεπτά ώσπου να πέσει για ύπνο.

«Μπορώ να δω τη διαφορά στην υφή και στην λάμψη του δέρματός μου από τον τρόπο που φροντίζω τον εαυτό μου, κάνοντας 5 φορές τη βδομάδα γυμναστική αλλά και άλλα κόλπα ευεξίας που έχω επιλέξει», έγραψε στη λέζάντα της ανάρτησής της.

Μπέκαμ: «Από τότε που τη γνώρισα τρώει μόνο... ψητά ψάρια και λαχανικά στον ατμό»

Παλαιότερα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μιλώντας σε ένα podcast κλήθηκε να μιλήσει για την αυστηρή διατροφή της συζύγου του με αφορμή το ότι ο ποδοσφαιριστής μαγειρεύει πολύ καλά και θέλει να το μοιράζεται κάνοντας δείπνα για τους αγαπημένους του.

«Δυστυχώς είμαι παντρεμένος με κάποια που τρώει το ίδιο πράγμα τα τελευταία 25 χρόνια! Από τότε που τη γνώρισα τρώει μόνο ψητά ψάρια και λαχανικά στον ατμό. Πολύ σπάνια θα παρεκκλίνει από αυτό», σχολίασε ο ίδιος.

Τον Ιούλιο, η Βικτόρια μιλώντας Vogue Αυστραλίας απάντησε στα σχόλια του συζύγου της. «Με κάνει να ακούγομαι βαρετή; Όχι. Αυτό που εννοούσε είναι ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ κάποιον που να είναι πιο πειθαρχημένος από εμένα σχετικά με την διατροφή του».

«Τρώω πολλά υγιεινά λιπαρά: ψάρια, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς, τέτοια πράγματα. Πίνω αλκοόλ, ελάχιστα».

«Θα κάνω αποτοξίνωση από οτιδήποτε για τρεις έως έξι μήνες όπου δεν θα πίνω. Είμαι αρκετά ακραία σε οτιδήποτε κάνω, είτε τρώω, είτε γυμνάζομαι, είτε πίνω είτε δεν πίνω», πρόσθεσε.

Οι «περίεργες» διατροφικές συνήθειες

Οι «περίεργες» διατροφικές συνήθειες της Βικτώρια Μπέκαμ αποτελούν αντικείμενο έντονου σχολιασμού από τα βρετανικά ΜΜΕ εδώ και χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του EURO το 2004, σύμφωνα με τα ξένα Μέσα, ακολούθησε μια δίαιτα με... φράουλες πλυμένες με μεταλλικό νερό.

Η 49χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι δεν τρώει φαγητό μαγειρεμένο με λάδι, βούτυρο ή σάλτσες και δεν τρώει κόκκινο κρέας ή γαλακτοκομικά.

Η «Spice Girl» είπε ότι το comfort food της αποτελούν ένα τοστ ολικής αλέσεως και παραδέχτηκε πως: «Είμαι ο χειρότερος εφιάλτης των περισσότερων εστιατορίων»

Μάλιστα, ένα ακόμη διατροφικό της επίτευγμα ήταν όταν στα 44α γενέθλιά της έφαγε μία τούρτα που αποτελούνταν μόνο από... καρπούζι, φράουλες και βατόμουρα.

Η προσωποποίηση της υγιεινής διατροφής!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.