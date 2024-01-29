Η Sharon Stone βγαίνει ραντεβού: Είναι πεπεισμένη ότι το 2024 θα βρει σύντροφο

Η Sharon Stone ανοίγεται για τη ζωή της με τα ραντεβού και το 2024 θα μπορούσε να είναι μια καλή χρονιά γι' αυτό το ζήτημα.

«Θα ήμουν απολύτως εκστασιασμένη αν είχα μια σχέση... Απλώς περνάω τόσο πολύ χρόνο ζωγραφίζοντας, που ο τύπος μάλλον θα πρέπει να ξεπηδήσει από το δάσος. Αλλά αυτό μπορεί κάλλιστα να συμβεί», δήλωσε σε συνέντευξή της η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός στους «Times».

Η ηθοποιός, η οποία έγινε είδωλο της δεκαετίας του '90 χάρη στους ρόλους της σε ταινίες όπως το «Casino» και το «Βασικό ένστικτο», δήλωσε ότι έχει μπει σε μπει σε σελίδες για online ραντεβού, αλλά με ανάμεικτα αποτελέσματα: Βρήκε έναν κακοποιό και έναν τύπο εθισμένο στην ηρωίνη.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι ψάχνει για μια ουσιαστική σχέση και μια «σύνδεση», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα απλώς να μπω στο Tinder και να συνευρεθώ ερωτικά με κάποιον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Αυτό είναι πολύ εύκολο», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός.

Ωστόσο, είπε ότι είχε και κάποια επιτυχία με τις διαδικτυακές γνωριμίες και μιλούσε με δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αν και δεν συναντήθηκαν ποτέ από κοντά.

«Ήμουν σχεδόν σαν θεραπεύτρια. Ο ένας, του οποίου η σύζυγος του είπε ότι ήθελε διαζύγιο και είχαν δύο μικρά παιδιά, προσπαθούσε να το διαχειριστεί», εξήγησε η ίδια.

«Και ο άλλος είχε χωρίσει με την κοπέλα του. Είχε μείνει έγκυος και αντί να παντρευτεί, έκανε έκτρωση... Ήταν ακόμα πολύ ερωτευμένος μαζί της και τον βοήθησα να το επεξεργαστεί. Ήταν πραγματικά ικανοποιητικό και για τους δυο μας. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Stone μπήκε σε εφαρμογές γνωριμιών. Το 2019, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι εκδιώχθηκε από την ιστοσελίδα γνωριμιών Bumble, επειδή άλλοι χρήστες είχαν αναφέρει το προφίλ της, μη πιστεύοντας ότι ήταν γνήσιο.

