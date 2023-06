Sharon Stone: Την «εγκατέλειψε» το Χόλιγουντ όταν έπαθε εγκεφαλικό

Η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι πάλευε να βρει δουλειά για 20 χρόνια μετά την ανάρρωσή της

Η Σάρον Στόουν λέει ότι την «εγκατέλειψε» το Χόλιγουντ μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο και την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη το 2001. Είναι συγκλονιστικό ότι οι γιατροί της έδιναν μόλις 1% πιθανότητες να επιβιώσει, ενώ η εγκεφαλική αιμορραγία διήρκεσε για εννέα ημέρες.

Και παρά το γεγονός ότι η διάσημος ηθοποιός κατάφερε να βγει νικήτρια μέσα από τη δύσκολη μάχη που έδωσε, σήμερα η ίδια ισχυρίζεται ότι πάλευε να βρει δουλειά για 20 χρόνια μετά την ανάρρωσή της.

«Ανάρρωσα και έκτοτε δεν έχω βρει δουλειά», δήλωσε η Σάρον Στόουν στο γεύμα «Raising Our Voices» του THR. «Όταν συνέβη για πρώτη φορά, δεν ήθελα να το πω σε κανέναν. Κάτι πήγε στραβά με μένα. Είμαι ‘’εκτός’’ δουλειάς εδώ και 20 χρόνια. Δεν είχα δουλειά. Κάποια στιγμή στη ζωή μου ήμουν πολύ μεγάλη σταρ του κινηματογράφου», εξήγησε η Στόουν.

Η 65χρονη ηθοποιός συνέχισε να θυμάται τις στιγμές στην καριέρα της που χρειάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να γίνει συνήγορος του εαυτού της. «Έσπασα πολλές ‘’γυάλινες οροφές’’ στην κορυφή του κεφαλιού μου», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στην καριέρα της.

«Θέλω να σας πω ότι αυτό πόνεσε και το πλήρωσα. Πόνεσε το να πολεμάω τους επικεφαλής των στούντιο. Πόνεσε να βάζω όρια. Όρια σχετικά με το ποιος μπορούσε να έρθει στο τροχόσπιτό μου και τι μπορούσε να ζητήσει».

Η Στόουν πρόσθεσε: «Με πονάει να λέω ότι είχα, όπως κάθε εταιρεία, την ευκαιρία να βάλω τον δικηγόρο μου να διαβάσει το συμβόλαιό μου και ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσω την εκπομπή υπογράφοντας το αδιάβαστο συμβόλαιό μου στο τρέιλερ του μακιγιάζ».

Με τη διαφορετικότητα να αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της εκδήλωσης, η Σάρον Στόουν μίλησε για τη σημασία της αυτοπροστασίας. «Η διαφορετικότητα μπορεί να σημαίνει περισσότερα πράγματα. Η διαφορετικότητα μπορεί να είναι ένας τραυματισμός, η διαφορετικότητα μπορεί να είναι το χρώμα του δέρματός σας, η διαφορετικότητα μπορεί να σημαίνει να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας».

Αφού περιέγραψε λεπτομερώς το έργο της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη, η ηθοποιός ενθάρρυνε τους ανθρώπους να διεκδικήσουν τη θέση τους σε ό,τι κι αν κάνουν.

Μετά από μια επιτυχημένη καριέρα ως μοντέλο, η Σάρον Στόουν κατάφερε να ξεχωρίσει στο Χόλιγουντ ως πρωταγωνίστρια σε ταινίες όπως οι Total Recall (1990), Basic Instinct (1992), The Quick And The Dead (1995), Casino (1995), η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, Sphere (1998) και η καταξιωμένη σειρά Mosaic του HBO, μεταξύ πολλών άλλων.

Είναι περήφανη μητέρα τριών παιδιών, τα οποία υιοθέτησε, αφού είχε αρκετές αποβολές -το έχει αποκαλύψει η ίδια- λόγω αυτοάνοσου νοσήματος και ενδομητρίωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.