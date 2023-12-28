Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, η Cher έχει καταθέσει αίτηση για την κηδεμονία του μικρότερου γιου της, επειδή φοβάται ότι δεν μπορεί να κάνει σωστή διαχείριση των χρημάτων του.

Σε νομικά έγγραφα, τα οποία επικαλείται η «New York Post» και ο ιστότοπος TMZ, το ποπ είδωλο αναφέρει ότι ο Elijah Blue Allman είναι «ουσιαστικά ανίκανος να διαχειριστεί τους δικούς του οικονομικούς πόρους».

Σύμφωνα με το TMZ, ο 47χρονος δικαιούται τακτικές πληρωμές από ένα καταπίστευμα του αείμνηστου πατέρα του και τραγουδιστή, Gregg Allman, του συγκροτήματος Allman Brothers Band.

Cher files for conservatorship of her youngest son over fears about his drug abuse - reports



🔗 Read more



https://t.co/tVtq93epNP — Sky News (@SkyNews) December 28, 2023

Η Cher, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Allman από το 1975 έως το 1979, φοβάται ότι ο γιος της θα ξοδέψει όλα τα χρήματά του λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την ψυχική του υγεία και την κατάχρηση ουσιών.

Δύο από τα αδέλφια του φέρονται να έχουν προτείνει τη Cher να ενεργήσει ως κηδεμόνας, γεγονός που θα την έθετε επικεφαλής των οικονομικών και προσωπικών υποθέσεων του γιου της. Όπως και στην περίπτωση της Britney Spears, η ζωή της οποίας ήταν σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο του πατέρα της από το 2008 έως το 2021.

Τα έγγραφα της διάσημης τραγουδίστριας, τα οποία κατατέθηκαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, έρχονται αφού η ίδια αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι είχε προσλάβει άνδρες για να απαγάγουν τον γιο της από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης τον Νοέμβριο του 2022. Οι ισχυρισμοί έγιναν από την εν διαστάσει σύζυγό του, Μαρί Κινγκ, από την οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2021.

Η Σερ δήλωσε στο περιοδικό «People» ότι «αυτή η φήμη δεν είναι αληθινή». Η Cher έχει, επίσης, έναν μεγαλύτερο γιο, τον 54χρονο Chaz Bono, τον οποίο απέκτησε με τον πρώτο της σύζυγο, Sonny Bono.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.