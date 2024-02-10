H Heidi Klum είναι κορμάρα: Φοράει μόνο τη γούνα της και «αναστατώνει» τον ανδρικό πληθυσμό

Το μοντέλο από τη Γερμανία και παρουσιάστρια, Heidi Klum, συνεχίζει να αποδεικνύει πως η ηλικία είναι, απλώς, ένα νούμερο. Αυτήν τη φορά, η Heidi Klum φόρεσε μόνο ένα εσώρουχο και μια γούνα, ποζάροντας ξαπλωμένη στον φακό, σε μαύρο φόντο.

Με αυτές τις τολμηρές εμφανίσεις, η Heidi αποδεικνύει ότι παραμένει αποφασισμένη να προκαλεί και να συζητιέται... Τον τελευταίο καιρό, η Heidi έχει πραγματοποιήσει μια σειρά τέτοιων τολμηρών εμφανίσεων.

Η Heidi Klum είναι παντρεμένη με τον 33χρονο Tom Kaulitz. Το ειδύλλιο τους ξεκίνησε επίσημα το 2018, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε μετά από μόλις ένα χρόνο σχέσης και «ενώθηκε» με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή, ανταλλάσσοντας όρκους σε ένα πολυτελές γιοτ το 2019.

