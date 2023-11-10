Η Nicki Minaj μίλησε για τη ζωή της ως μητέρα στο νέο εξώφυλλο του περιοδικού «Vogue». Η ράπερ «καλωσόρισε» τον γιο της -το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλύψει ακόμα- με τον σύζυγό της, Kenneth Petty, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Η 40χρονη Nicki πόζαρε στη φωτογράφιση με τον τρίχρονο γιο της, στον οποίο αποκάλυψε ότι του έδωσε το παρατσούκλι «Papa Bear». Η ίδια είπε για τον γιο της στη συνέντευξη: «Ο γιος μου είναι πολύ καλός. Κοιτάζω το πρόσωπό του και όλη μου η ψυχή φωτίζεται. Ξέρετε αυτό το συναίσθημα, όταν ξεκλειδώνετε ένα από τα μυστικά της ζωής; Για μένα η ιδέα του να αποδέχεσαι αυτό που δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν μου είχε κάνει ποτέ ‘’κλικ’’ μέσα μου», εξήγησε.
Και συνέχισε: «Θέλεις να έχεις τον έλεγχο των πάντων, αλλά αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να είσαι δυστυχισμένος. Έτσι τώρα, αν πιάνω τον εαυτό μου να προσπαθεί να τα ελέγξει όλα, προσπαθώ να θυμηθώ τι είναι πραγματικά σημαντικό».
Ο σύζυγός της, Kenneth Petty, τη γνώριζε πριν γίνει διάσημη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019, αλλά ήταν μαζί από το Λύκειο. Μεγάλωσε λίγα τετράγωνα μακριά της, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.
Η ίδια ανέφερε στο περιοδικό ότι η επικοινωνία με τον σύζυγό της είναι πιο εύκολη καθώς γνωρίζονται πολλά χρόνια. Ο Kenneth και η Nicki έχασαν επαφή για χρόνια και επανασυνδέθηκαν το 2018. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο Λύκειο «LaGuardia» και έβγαιναν για λίγο ως έφηβοι. Ο Kenneth κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού 16χρονης κοπέλας το 1995, για την οποία καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης.
