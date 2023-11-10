Julia Fox: Το σεξ είναι το τελευταίο πράγμα που κάνω με αυτό το σώμα

Η Τζούλια Φοξ κατήγγειλε ότι την έχουν μετατρέψει σε «σεξουαλικό αντικείμενο», καθώς πόζαρε τόπλες σε εντυπωσιακές φωτογραφίες για το εξώφυλλο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου του «Cosmopolitan».

Η 33χρονη ηθοποιός και μοντέλο ανέφερε πως τα γυναικεία σώματα πρέπει να «υμνούνται» και ότι της έχουν βάλει την «ταμπέλα» ότι είναι «σεξουαλικό ον», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το σεξ είναι το τελευταίο πράγμα που κάνω με αυτό το σώμα».

«Τα γυναικεία σώματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως σεξουαλικά αντικείμενα. Όποιος θυμώνει μαζί μου, επειδή δείχνω πολύ δέρμα, μου έχει κολλήσει αυτή την ταμπέλα ως σεξουαλικό ον.

Αλλά είμαι πολλά περισσότερα από αυτό και το σεξ είναι το τελευταίο πράγμα που κάνω με αυτό το σώμα. Είμαι περήφανη για το σώμα μου. Γιατί να μην φορέσω κάτι αποκαλυπτικό, πραγματικά κουλ και καλλιτεχνικό;», ανέφερε η ίδια στη συνέντευξή της.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο πώς θέλει να χρησιμοποιήσει τις πρώτες της συναντήσεις με τους άνδρες για να βοηθήσει τις νέες γυναίκες του σήμερα. Η καλλονή - που μόλις κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της «Down the Drain» - δήλωσε ότι οι εμπειρίες της ήταν «σκληρές για να κοιτάξεις πίσω» και ότι τώρα καταλαβαίνει ότι ήταν «θύμα».

Η Τζούλια Φοξ εξήγησε: «Τώρα καταλαβαίνω ότι ήμουν θύμα, αλλά το να νιώθεις θύμα δεν είναι ποτέ καλό συναίσθημα. Δεν αισθάνομαι ότι με ενδυναμώνει. Αισθανόμουν πολύ ευάλωτη, αλλά γράφοντας γι' αυτό, νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω και άλλες γυναίκες.

Μιλάω και γράφω με γνώμονα τις νεαρές γυναίκες του σήμερα. Το μήνυμά μου είναι ότι μπορείτε πάντα να αλλάξετε τη ζωή σας. Αποφασίστε ότι θέλετε να κάνετε αυτό ακριβώς το πράγμα τώρα, ή αποφασίστε ότι δεν θέλετε να το κάνετε πια - ποτέ δεν είναι αργά για να το αλλάξετε».

Η Τζούλια Φοξ αναφέρθηκε επίσης στο σύντομο φλερτ της με τον ράπερ, Kanye West, στις αρχές του 2022. «Πολλές φορές που βρίσκομαι στα μέσα ενημέρωσης, το όνομά του είναι ακριβώς δίπλα στο δικό μου. Είναι ενοχλητικό. Δεν σημαίνει ότι δεν τον συμπαθώ, απλά δεν μου αρέσει αυτό. Είμαι ο εαυτός μου. Είχα κάνει πολλά πράγματα και πριν από αυτόν», είπε, μεταξύ άλλων, η ίδια.

Πηγή: skai.gr

