Έχεις αναρωτηθεί ποτέ για πόσα πράγματα ανησυχείς καθημερινά; Πόσα tabs είναι μόνιμα ανοιχτά στο μυαλό σου και πόσα έρχονται και φεύγουν κάνοντας την καρδιά σου να χτυπάει λίγο πιο γρήγορα και δυνατά;

Έχεις προσπαθήσει ποτέ να καταγράψεις τις σκέψεις σου τη στιγμή ακριβώς που γεννιούνται; Λογικά όχι, γιατί έτσι θα περνούσες τις περισσότερες ώρες της ημέρας σου γράφοντας σε ένα χαρτί. Γιατί η αλήθεια είναι πως είναι πολλές οι σκέψεις που κάνουμε, πολλά τα πράγματα για τα οποία ανησυχούμε. Αξίζει όμως;

Αξίζει να είσαι μόνιμα με μια ταχυκαρδία για όλα αυτά που έγιναν ή αυτά που ανησυχείς μη γίνουν;

Εάν ψάχνεις έναν τρόπο να δεις τι πραγματικά αξίζει να σε ανησυχεί και τι όχι, θα προσπαθήσουμε να σου ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο συγκεντρώνοντας εδώ τα 33 πράγματα για τα οποία πρέπει επιτέλους να σταματήσεις να νοιάζεσαι.

Τι άποψη έχουν οι άλλοι για εσένα. Σίγουρα όλοι “παίζουμε” με τους κανόνες που επιβάλλει μια κοινωνία, αλλά σε ένα λογικό πλαίσιο. Έχει αλήθεια τόση σημασία για εσένα εάν έκανες κακή εντύπωση στον διαχειριστή της πολυκατοικίας επειδή δεν τον χαιρέτησες στον διάδρομο ή εάν αρέσει στη συνάδελφό σου το ντύσιμό σου σήμερα; Για την κυτταρίτιδά σου. Είναι πολλοί οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η κυτταρίτιδα, και για μερικούς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δώσε σημασία στην άθληση και στη σωστή διατροφή και άσε αυτά να κάνουν τη δουλειά. Σίγουρα δεν θα εξαφανιστεί όσο την κοιτάς στον καθρέπτη ή όσο την κρύβεις κάτω από φαρδιά ρούχα. Τις επιλογές που έχουν κάνει οι άλλοι στη ζωή τους. Σταμάτα να σε απασχολεί τόσο το γιατί χώρισε η θεία σου μετά από τόσα χρόνια γάμου, γιατί η κολλητή σου έχει σχέση με έναν κατά πολύ μικρότερό της και εάν το παιδί του γείτονα είναι ομοφυλόφιλος. Όσο οι επιλογές των άλλων δεν κάνουν κακό σε εσένα ή σε κάποιον άλλον, άφησέ τες μακριά από τις σκέψεις σου. Τι κάνει ο πρώην σου. Τι να κάνει ο άνθρωπος, συνεχίζει τη ζωή του όπως κάνεις και εσύ. Τι τρώει ο κάθε celebrity για πρωινό. Εάν είναι στο πλαίσιο του να πάρεις νέες ιδέες για πρωινό να το δεχτώ. Αλλιώς όχι, δεν υπάρχει λόγος να απασχολείς το μυαλό σου με το τι κάνουν οι celebrities. Το να βρεις το άλλο σου μισό. Δεν υπάρχει το άλλο σου μισό. Γίνε εσύ το άλλο σου μισό και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Πόσα χρήματα κερδίζουν οι άλλοι. Ειδικά εάν οι αυτοί οι άλλοι είναι άσχετοι με εσένα και δεν ξέρεις καν τι ακριβώς κάνουν. Επικεντρώσου στον εαυτό σου, στο να βγάζεις εσύ όσα χρήματα θεωρείς πως σου αξίζουν και χρειάζεσαι και άσε στην άκρη τους άλλους. Τις ρυτίδες. Όλοι μεγαλώνουμε και κάποια στιγμή πρέπει να το αποδεχτείς. Ο καθένας μεγαλώνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, και αυτό είναι υπέροχο. Τα likes και τους followers. Και ποιος είδε τα stories σου στο Instagram. Εκτός εάν είσαι 15 χρονών και μόλις απέκτησες social media. Τότε, πάω πάσο. Να είσαι παραγωγική συνέχεια. Τι πίεση και αυτή να έχεις μόνιμα ένα γεμάτο πρόγραμμα. Χαλάρωσε και προσπάθησε να αδειάζεις μέσα στην ημέρα το μυαλό σου. Το να κάνεις συνέχεια κάτι άλλωστε δεν σημαίνει και ότι το κάνεις σωστά ή σου δίνει χαρά. Να μη γίνεσαι δυσάρεστη. Και στο ραντεβού σου θα αργήσεις, και τα γενέθλια της μαμάς σου θα ξεχάσεις, και λάθη στη δουλειά θα κάνεις και το φαγητό θα κάψεις. Δεν γίνεται να τους έχεις όλους γύρω σου, και όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις τόσο πιο χαρούμενη θα γίνεις. Το να λες συνέχεια ναι σε προτάσεις για εξόδους. Μπορεί σε μια μικρότερη ηλικία να είναι εύκολο να είσαι συνέχεια παντού αλλά όσο μεγαλώνεις γίνεται αδύνατο. Μάθε να κάνεις ξεκαθάρισμα στις προτάσεις που έχεις και να κάνεις μόνο κάτι που θα σε κάνει εσένα να νιώσεις καλά. Μεταξύ μας, αν πας κάπου που δεν καίγεσαι κιόλας, φαίνεται.. Τι θα φας στις διακοπές. Θα έχει καλό καφέ εκεί που θα μείνετε; Θα βρίσκετε να κάτσετε στις ταβέρνες ή θα πρέπει να κάνετε κράτηση; Θα έχει non alcohol ποτά στα beach bars που θα είστε; Χαλάρωσε. Ακόμα και Γαύδο να πας, κάτι θα βρεις να φας. Άλλωστε, έχεις ακούσει να πέθανε κανείς από ασιτία στις καλοκαιρινές του διακοπές; Και γενικά τι θα φας. Σταμάτα να μετράς εμμονικά τις θερμίδες που καταναλώνεις, εκτός εάν υπάρχει ιατρικός λόγος που σου το επιβάλλει. Εάν αρέσεις στο αγόρι με το οποίο φλερτάρεις τις τελευταίες μέρες. Δώσε λίγη περισσότερη σημασία στο εάν σου αρέσει πραγματικά εσένα και άσε το τι κάνει αυτός. Τι θα πει ο κόσμος. Εκτός εάν είσαι 85 χρονών και ζεις σε κάποιο απομονωμένο χωρίο. Αλλά και πάλι, ο κόσμος θα πει ό,τι θέλει ακόμα και εάν κάθεσαι ακίνητη και απλά αναπνέεις. Σε νοιάζει; Τι έχουν οι άλλοι και τι σκέφτονται. Είναι ο ένας θυμωμένος και ο άλλος εκνευρισμένος και εσύ νιώθεις πώς κάπου φταις. Ρώτα! Με το να το σκέφτεσαι και να μη μιλάς δεν καταφέρνεις κάτι. Εάν τώρα οι άλλοι κάτι έχουν και δεν σου λένε τι, δικό τους πρόβλημα. Για πράγματα που ήδη έγιναν. Είναι ελάχιστα τα πράγματα τα οποία μπορείς να διορθώσεις 100%. Στα περισσότερα μπορείς απλά να δεις τι πήγε λάθος και να προσπαθήσεις να μη γίνει ξανά στο μέλλον. Μη δεν σου πετύχει το φαγητό. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Όσο και να αγχώνεσαι κοιτώντας το κοτόπουλο στον φούρνο να ψήνεται το αποτέλεσμα δεν θα επηρεαστεί. Εάν ακολουθείς τα όνειρα που έχουν οι άλλοι για εσένα. Όχι, τα μόνο όνειρα για τα οποία πρέπει να νοιάζεσαι είναι τα δικά σου. Μην τελειώσει η μπαταρία του κινητού σου ενώ είσαι έξω. Άλλο άγχος και αυτό. Φρόντισε να έχεις το κινητό σου φορτισμένο και να έχεις μαζί σου εάν power bank σε περίπτωση που ξέρεις πως θα λείπεις από το σπίτι για πολλές ώρες. Και εάν κλείσει, τι έγινε όμως; Για το πόσα βιβλία διαβάζουν οι άλλοι. Το ίδιο ισχύει και για το πόσες ταινίες/σειρές βλέπουν οι άλλοι. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες ούτε τον ίδιο χρόνο. Για το εάν είναι το σπίτι αρκετά καθαρό. Καθάρισε όσο μπορείς και όσο αντέχεις. Από εκεί και πέρα με το να ανησυχείς συνέχεια δεν καταφέρνεις κάτι. Αν χαζεύεις πολύ στα social media. Ας πούμε ότι χαζεύεις όσο το έχεις ανάγκη, όσο σε βοηθάει σε κάποιον τομέα στη ζωή σου και όσο δεν σε επηρεάζει αρνητικά. Και ας ελπίσουμε να έχουμε δίκιο. Μην παραπατήσεις και πέσεις μπροστά σε κόσμο. Να ξέρεις ότι είναι πολύ πιθανό να σου συμβεί μόνο και μόνο επειδή το σκέφτεσαι συνέχεια. Για τα πράγματα που δεν έχεις. Είναι πολύ πιο εποικοδομητικό να αφοσιωθείς στα πράγματα που ήδη έχεις ή στο πόσο σημαντικά είναι αυτά που θέλεις και εάν αξίζουν τον κόπο να τα αποκτήσεις. Για το “τι θα γινόταν εάν”. Αυτή είναι μια σκέψη την οποία δεν μπορεί να στην απαντήσει κανείς. Παίρνεις τις αποφάσεις στης ζωή σου ζυγίζοντας πάντα τα δεδομένα που έχεις εκείνη τη στιγμή. Κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν εάν σπούδαζες κάτι άλλο, εάν έκανες στο εξωτερικό το μεταπτυχιακό σου, εάν δεν χώριζες. Και τελικά, τι σημασία έχει; Για το εάν έχεις το “τέλειο σώμα”. Αλήθεια, ποιο είναι το τέλειο σώμα και ποιος το αξιολογεί αυτό; Για το εάν σε συμπαθούν ή σε αγαπάνε οι άλλοι. Όσο περισσότερο νοιάζεσαι τόσο πιο βαθιά πέφτεις στην παγίδα του να γίνεις κάποιος άλλος. Αγάπα εσύ και άσε το τι κάνουν οι άλλοι. Για το ότι δεν τα ξέρεις όλα. Το περίεργο θα ήταν να τα ξέρεις όλα. Μάθε να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, να μαθαίνεις και κάτι νέο όσο περνάει ο χρόνος και θα δεις πόσο δεν θα σε νοιάζει το ότι δεν τα ξέρεις τελικά όλα. Για το εάν θα προλάβεις να τα κάνεις όλα. Και δεν λέμε μέσα στην ημέρα αλλά κατά τη διάρκεια της ζωή σου. Καλό είναι να νοιάζεσαι για το εάν αυτά που θα κάνεις θα έχουν αξία για εσένα και όχι για το πόσα θα είναι αυτά. Για το τι σκέφτεται ο ψυχολόγος σου για εσένα. Όσο πιο γρήγορα σταματήσεις να θέλεις να κάνεις καλή εντύπωση και να είσαι αρεστή στον ψυχολόγο σου τόσο μεγαλύτερο νόημα θα έχει η θεραπεία σου. Για το εάν θα είναι καλά αυτοί που αγαπάς. Σε όλη μας τη ζωή χάνουμε ανθρώπους από γύρω μας. Όχι, δεν θα είναι πάντα καλά αυτοί που αγαπάς, για αυτό φρόντισε να είσαι εκεί όταν σε έχουν ανάγκη και να κάνεις κάθε στιγμή σας να μετράει.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ:

Οι 33 κλισέ υπενθυμίσεις που έχω σημειώσει στο κινητό μου για να μην ξεχάσω ποτέ

6 πράγματα που μου έμαθε η ψυχοθεραπεία για τις σχέσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.