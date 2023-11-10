Λογαριασμός
Ποιος Τομ Κρουζ; Ο Τζάρεντ Λέτο σκαρφάλωσε στο Empire State Building – Βίντεο που κόβει την ανάσα 

Με την 20λεπτη αναρρίχησή του, όχι για χάρη μιας ταινίας, ο Τζάρεντ Λέτο έφθασε σε ύψος 400 μέτρων

Leto

Ποιος Τομ Κρουζ; 

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός ηθοποιός Τζάρεντ Λέτο, σκαρφάλωσε τον εμβληματικό ουρανοξύστη Empire State Building, και συγκεκριμένα 18 ορόφους του κτιρίου!

Η καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού έφτασε σε νέα ύψη στο τοπόσημο της Νέας Υόρκης, καθώς έγινε κασκαντέρ όχι για χάρη μιας ταινίας, αλλά για να ανακοινώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία (ονόματι "Seasons") του συγκροτήματός του Thirty Seconds to Mars!


Ο ατρόμητος frontman του συγκροτήματος είπε για τον άθλο του στο Empire State: «Το κτίριο είναι μια απόδειξη όλων των πραγμάτων που μπορούν να γίνουν στον κόσμο αν εστιάσουμε σε αυτά, που είναι σε μεγάλο βαθμό η έμπνευση πίσω από το πιο πρόσφατο άλμπουμ μας, «Είναι το τέλος του κόσμου, αλλά είναι μια όμορφη μέρα» (It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day).

Ο Λέτο - ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε νόμιμα στην κορυφή του Empire State Building, σύμφωνα με τους υπαλλήλους του κτιρίου -  σκαρφάλωσε από τους ορόφους 86 μέχρι 104 στην ανατολική πλευρά του τοπόσημου. Με την  20λεπτη αναρρίχησή του ο ηθοποιός του «Dallas Buyers Club» έφθασε σε ύψος 400 μέτρων. 

Το βίντεο με την αναρρίχηση του σταρ του Χόλιγουντ κόβει την ανάσα. 
 

Πηγή: nypost.com

