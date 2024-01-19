Η Lana Del Rey είναι τώρα κορίτσι της SKIMS. Την Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024, η τραγουδίστρια του «Say Yes to Heaven» έγινε και επίσημα το νέο πρόσωπο της εταιρείας της Kim Kardashian, λανσάροντας τη συλλογή εσωρούχων για τον Άγιο Βαλεντίνο, που διατίθεται στις 23 Ιανουαρίου.

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της SKIMS από την αρχή, οπότε το να συμμετέχω στην καμπάνια τους για τον Άγιο Βαλεντίνο είναι τόσο συναρπαστικό», ανέφερε η τραγουδίστρια. «Η συλλογή τους είναι τόσο όμορφη και ονειρική, γεγονός που έκανε τη συνεργασία με τη φωτογράφο, Nadia Lee Cohen, διασκεδαστική. Ελπίζω να σας αρέσει όσο και εμένα».

Η σέξι διαφήμιση υιοθετεί την αισθητική του Old Hollywood και της vintage Americana, για την οποία είναι γνωστή η διάσημη τραγουδίστρια.

Πηγή: skai.gr

