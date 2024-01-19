Λογαριασμός
Η Lana Del Rey είναι έτοιμη για τον Άγιο Βαλεντίνο – Ποζάρει για την εταιρεία εσωρούχων της Kim Kardashian

Η τραγουδίστρια έγινε μοντέλο για να λανσάρει τη συλλογή εσωρούχων της Kim Kardashian, που κυκλοφορεί στις 23 Ιανουαρίου

Η Lana Del Rey

Η Lana Del Rey είναι τώρα κορίτσι της SKIMS. Την Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024, η τραγουδίστρια του «Say Yes to Heaven» έγινε και επίσημα το νέο πρόσωπο της εταιρείας της Kim Kardashian, λανσάροντας τη συλλογή εσωρούχων για τον Άγιο Βαλεντίνο, που διατίθεται στις 23 Ιανουαρίου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LANA DEL REY (@honeymoon)

Η Lana Del Rey

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της SKIMS από την αρχή, οπότε το να συμμετέχω στην καμπάνια τους για τον Άγιο Βαλεντίνο είναι τόσο συναρπαστικό», ανέφερε η τραγουδίστρια. «Η συλλογή τους είναι τόσο όμορφη και ονειρική, γεγονός που έκανε τη συνεργασία με τη φωτογράφο, Nadia Lee Cohen, διασκεδαστική. Ελπίζω να σας αρέσει όσο και εμένα».

Η Lana Del Rey

Η σέξι διαφήμιση υιοθετεί την αισθητική του Old Hollywood και της vintage Americana, για την οποία είναι γνωστή η διάσημη τραγουδίστρια. 

Η Lana Del Rey

Η Lana Del Rey

