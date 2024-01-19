Πωλείται παραμυθένια φάρμα της οικογένειας Νιάρχου στην Προβηγκία

Μία από τις πιο ιστορικές φάρμες του κόσμου - το θρυλικό αγρόκτημα Fresnay-le-Buffard με τον περίφημο ομώνυμο πύργο (σατό) - πωλείται από την οικογένεια Νιάρχου.
Η φάρμα βρίσκεται στην καρδιά της Προβηγκία - μέσα σε ένα παραμυθένιο τοπίο – και βρίσκεται στην κατοχή της ελληνικής εφοπλιστικής οικογένιας από το 1979.
Η διάσημη Haras de Fresnay-le-Buffard ιδρύθηκε το 1903, γύρω από ένα υπέροχο κάστρο του 18ου αιώνα.
Το 1919 την αγόρασε ο Marcel Boussac, βιομήχανος κλωστοϋφαντουργίας και ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες - κτηνοτρόφους καθαρόαιμων αλόγων στην ιστορία.
«Από τότε η φάρμα άλλαξε ιδιοκτήτη μόνο μία φορά. Ο φιλόδοξος Σταύρος Νιάρχος επέκτεινε περαιτέρω τις μονάδες εκτροφής και τους στάβλους και κατασκεύασε μια πίστα εκπαίδευσης» αναφέρει στην αγγελία του το μεσιτικό «Engels & Volkers» το οποίο, μαζί με το «Jordan Auctioneers» έχουν αναλάβει την πώληση.
