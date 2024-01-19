Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris», Άσλεϊ Παρκ, αποκάλυψε ότι υπέστη «κρίσιμο σηπτικό σοκ» ενώ έκανε διακοπές στις Μαλδίβες με τον συμπρωταγωνιστή και φίλο της, Paul Forman, για τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς.

Στο Instagram, ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο, από την αρχή της νοσηλείας μέχρι την ανάρρωσή της.

«Ενώ βρισκόμουν σε διακοπές τον Δεκέμβριο μέχρι την Πρωτοχρονιά, αυτό που ξεκίνησε ως αμυγδαλίτιδα εξελίχθηκε σε κρίσιμο σηπτικό σοκ, μολύνοντας αρκετά από τα όργανά μου», έγραψε στη λεζάντα προσθέτοντας πως «Είμαι ευγνώμων που η υγεία μου έχει βελτιωθεί παρά τα όσα μας είχαν πει αρχικά».

«Γαλήνευσες τους φόβους μου και με κράτησες σε ασθενοφόρα, τρία ξένα νοσοκομεία, μια εβδομάδα στη ΜΕΘ, αμέτρητες εξετάσεις και ενέσεις, βασανιστικό πόνο…», έγραψε για τον Forman.



Η Park, 32 ετών, που έκανε διακοπές στις Μαλδίβες, είπε ότι ήταν «βαθιά ευγνώμων» σε κάθε νοσοκόμα και γιατρό της ΜΕΘ που εργάστηκε «ακούραστα» για να τη βοηθήσει καθώς και στο θέρετρο Joali Being που «απάντησε αμέσως και έμεινε μαζί μου για να μου προσφέρει γλωσσικές μεταφράσεις και ζωτική υποστήριξη».

Η Παρκ παραδέχτηκε ότι δίσταζε να μοιραστεί την ιστορία της επειδή εξακολουθεί να βρίσκεται στη «ανάρρωση» αλλά έμαθε ότι γλίτωσε τα χειρότερα και αποφάσισε να μοιραστεί τη δυσάρεστη περιπέτεια με την υγεία της.

Πηγή: skai.gr

