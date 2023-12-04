Lana Del Rey: Αποκάλυψε για πρώτη φορά την επιθυμία της να γίνει μητέρα

Η Lana Del Rey μίλησε για την επιθυμία της να γίνει μητέρα μετά τον χωρισμό της από τον Evan Winiker. Η 38χρονη τραγουδίστρια δήλωσε ότι έχει «περισσότερα να εξερευνήσει» στον κόσμο, καθώς περιέγραψε λεπτομερώς τα σχέδιά της να αποκτήσει παιδιά.

Μιλώντας σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Culture», στους «Times», είπε: «Γι' αυτό ο Θεός δεν μου έδωσε ακόμα παιδιά. Επειδή υπάρχουν περισσότερα να εξερευνήσω».

Lana Del Rey: ‘I’ve been on my guard for so long’



Pop’s greatest enigma opens up about God, Glastonbury, private life — and answers her ‘jerk-off ‘ critics | ✍️ @JonathanDean_



Click below for the full interview 👇https://t.co/mhMoGm7fDx — Times Culture (@timesculture) December 3, 2023

Η διάσημη καλλιτέχνιδα ανέφερε, επίσης, ότι βλέπει τον εαυτό της να γίνεται μητέρα μια μέρα, προσθέτοντας: «Το βλέπω να έρχεται για μένα».

Η Lana Del Rey ανέφερε πρόσφατα ότι είναι προς το παρόν μόνη της, καθώς χώρισε με τον αρραβωνιαστικό της Evan Winiker. Τον περασμένο Μάρτιο πολλά διεθνή μέσα ανέφεραν ότι η Lana επρόκειτο να παντρευτεί τον 40χρονο Evan, όταν εθεάθη να φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ζευγάρι χώρισε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι ερωτευμένη, η Lana είπε: «Σίγουρα δεν είμαι ερωτευμένη αυτή τη στιγμή. Ήμουν, αλλά όχι τώρα». Στο ερώτημα αν είναι κάτι που θέλει, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει περάσει από το μυαλό μου τους τελευταίους πέντε μήνες. Η ιστορία μου, σίγουρα, θα έρθει για μένα κάποια στιγμή».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι ελπίζει να αποφασίσει πού θέλει να βρίσκεται στον κόσμο, προτού επικεντρωθεί στην αναζήτηση συντρόφου.

Σημειώνεται ότι η σταρ κυκλοφόρησε την Παρασκευή μία επανεκτέλεση του διάσημου τραγουδιού «Take Me Home, Country Roads», του Τζον Ντένβερ, που κυκλοφόρησε το 1971 μετά την κυκλοφορία του 9ου στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd».

Πηγή: skai.gr

