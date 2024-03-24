Επιζώντας από το χάος των ραντεβού με «bad boys»...

Σήμερα, βουτάμε με το κεφάλι στον ταραχώδη κόσμο των γνωριμιών – συγκεκριμένα, στο συγκλονιστικό, σπαρακτικό και περιστασιακά τραγελαφικό ταξίδι της ερωτικής σχέσης με ένα «bad boy».

Φαντάσου πως αν τα ραντεβού ήταν ένα θεματικό πάρκο, κάθε πιθανός σύντροφος αντιπροσωπεύει μια διαφορετική διαδρομή. Υπάρχει η ρόδα της σταθερότητας, το καρουζέλ της καλοσύνης, και μετά, που φαίνεται στο βάθος σαν μια φωτεινή επιγραφή που αναβοσβήνει «ΚΙΝΔΥΝΟΣ», είναι ακριβώς αυτός ο τύπος. Και θα πας εκεί με κλειστά μάτια!

Το να βγαίνεις ραντεβού με έναν τέτοιο τύπο είναι σαν να μπαίνεις σε έναν ανεμοστρόβιλο ρομαντισμού πάνω σε μηχανή, με τα μισά σου μαλλιά εκτός κράνους… Θα τα πάρεις στο χέρι, κόμπο!

Είναι το ανθρώπινο ισοδύναμο του απαγορευμένου φρούτου – δελεαστικό, νόστιμο αλλά πιθανότατα όχι εξαιρετικό για την υγεία σου μακροπρόθεσμα. Παραβιάζουν τους κανόνες με ένα αδιάφορο χαμόγελο, αψηφώντας τους κοινωνικούς κανόνες σαν να είναι απλές προτάσεις, τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν στις ταινίες! Σαν να έχουν ένα μυστικό φίλτρο που μετατρέπει τα γόνατά σου σε ζελέ, το ξέρω… Αλλά το ζελέ το δίνουν και σαν ελαφρύ γεύμα πριν ή μετά από μία επέμβαση! Καταλαβαίνεις που το πάω;

Φυσικά, σε τέτοιες σχέσεις δεν είναι όλα ροζ και βόλτες με στο ηλιοβασίλεμα. Το να βγαίνεις ραντεβού με ένα άτομο που πλασάρεται σαν “bad boy” έχει αρκετά συναισθηματικά τρενάκια – το ένα λεπτό είσαι στο cloud 9, το επόμενο αμφισβητείς τη λογική σου και σκέφτεσαι τη ζωή σου ως ερημίτης.

Όμως, παρά το χάος και τη σύγχυση, υπάρχει κάτι αναμφισβήτητα εθιστικό σε μία τέτοια σχέση και γι’ αυτό κανείς δεν κρίνει κανέναν! Ίσως είναι η συγκίνηση του αγνώστου, η έκρηξη της αδρεναλίνης ή ο απόλυτος παραλογισμός όλων αυτών. Που οκ, το ακούω.. Αλλά για πόσο;

Η επιστήμη, ιδιαίτερα η εξελικτική βιολογία, εξηγεί εν μέρει γιατί τα κακά αγόρια μπορεί να είναι τόσο συναρπαστικά. Η Dr. Fugère λέει ότι η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες έλκονται περισσότερο από αρρενωπούς άντρες στη μέση του εμμηνορροϊκού τους κύκλου, όταν είναι πιο γόνιμες.

«Οι άνδρες με πολύ αρρενωπά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν γονίδια καλύτερης ποιότητας, επομένως θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τις γυναίκες σε ασυνείδητο εξελικτικό επίπεδο», σημειώνει.

Όταν όμως τις ρωτούν τι ψάχνουν σε έναν ιδανικό σύντροφο, οι γυναίκες τείνουν να αναφέρουν χαρακτηριστικά του συμπαθητικού άντρα, όπως η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία και ο σεβασμός.

«Στην πραγματικότητα, συνήθως λένε ότι θα απέφευγαν ενεργά τους συντρόφους που είναι αγενείς, ασεβείς ή σωματικά επιθετικοί», προσθέτει. «Έτσι, σε συνειδητό επίπεδο, νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες αναγνωρίζουν ότι τα κακά αγόρια δεν κάνουν καλό μακροπρόθεσμα».

Ψυχολογικά, είναι ένα ναρκοπέδιο ανάμεικτων μηνυμάτων, σωματικά τα αποτελέσματα μίας τόσο μπερδεμένης κατάστασης είναι εξίσου περίπλοκα. Το να είσαι κοντά σε έναν συναισθηματικά μη διαθέσιμο τύπο μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι παγιδευμένη σε ένα διαρκές παιχνίδι συναισθηματικών παρωδιών.

Είναι σαν να προσπαθείς να αγκαλιάσεις ένα ολόγραμμα – μπορείς να τον δεις, αλλά δεν μπορείς να τον αγγίξεις.

Η γοητεία και η ελκυστικότητα δεν θα σημαίνει τίποτα όταν συνειδητοποιήσεις τι είδους άτομο είναι πραγματικά ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου. Γλίτωσε τον εαυτό σου από τον κόπο και δώσε μία ευκαιρία σε εκείνον τον άνθρωπο που θα σου δώσει αγάπη και σεβασμό, όχι προβλήματα και δάκρυα.

Μην ξεχνάς άλλωστε πως η τεστοστερόνη που τους κάνει τολμηρούς, περιπετειώδεις και επαναστάτες θα τους κάνει λιγότερο πρόθυμους να ακολουθήσουν τους γενικότερους “κανόνες” των ρομαντικών σχέσεων.

-Πόσα red flags να βάλω;

-Ναι!

