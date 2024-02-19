Λογαριασμός
Kevin McNally: Ο ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής» συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Το 2021, ο ηθοποιός υπερασπίστηκε τον 60χρονο Τζόνι Ντεπ, όταν κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε την πρώην φίλη του Άμπερ Χερντ

Ο Kevin McNally

Ο ηθοποιός από την ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», Kevin McNally, συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 40.000 λιρών. 

Ο ηθοποιός συνελήφθη από την αστυνομία, όπως γράφει η «Daily Mail», λίγο πριν παρευρεθεί στο μεγαλύτερο συνέδριο θαυμαστών του «Dr Who» στο Λος Άντζελες. Ο McNally είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Phyllis Logan. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun», ο Kevin McNally αφέθηκες ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα. Η εφημερίδα ανέφερε ότι η σύζυγός του αρνήθηκε ότι γνώριζε για τη σύλληψή του.

Το 2021, ο ηθοποιός υπερασπίστηκε τον 60χρονο Τζόνι Ντεπ, όταν κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε την πρώην φίλη του Άμπερ Χερντ. Είχε δηλώσει τότε: «Δεν έχω δει ποτέ ίχνος σκοτεινής πλευράς του. Βλέπω έναν σπουδαίο ανθρωπιστή και έναν όμορφο άνθρωπο. Δεν βλέπω κανένα εμπόδιο για να επιστρέψει και να παίξει τον Τζακ Σπάροου». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ηθοποιός ενδοοικογενειακή βία
