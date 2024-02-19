Kevin McNally: Ο ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής» συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Ο ηθοποιός από την ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», Kevin McNally, συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 40.000 λιρών.

Ο ηθοποιός συνελήφθη από την αστυνομία, όπως γράφει η «Daily Mail», λίγο πριν παρευρεθεί στο μεγαλύτερο συνέδριο θαυμαστών του «Dr Who» στο Λος Άντζελες. Ο McNally είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Phyllis Logan.

Pirates of the Caribbean star Kevin McNally, 67, is arrested over domestic violence claims in Los Angeles before being released on £40,000 bail https://t.co/STDUtdF39q pic.twitter.com/g0BZLOWw9G — Daily Mail Online (@MailOnline) February 19, 2024

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun», ο Kevin McNally αφέθηκες ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα. Η εφημερίδα ανέφερε ότι η σύζυγός του αρνήθηκε ότι γνώριζε για τη σύλληψή του.

Το 2021, ο ηθοποιός υπερασπίστηκε τον 60χρονο Τζόνι Ντεπ, όταν κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε την πρώην φίλη του Άμπερ Χερντ. Είχε δηλώσει τότε: «Δεν έχω δει ποτέ ίχνος σκοτεινής πλευράς του. Βλέπω έναν σπουδαίο ανθρωπιστή και έναν όμορφο άνθρωπο. Δεν βλέπω κανένα εμπόδιο για να επιστρέψει και να παίξει τον Τζακ Σπάροου».

