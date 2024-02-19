Ο Μάικλ Τζέι Φοξ χειροκροτήθηκε όρθιος από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ στα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024, καθώς ανέβηκε στη σκηνή σε αναπηρικό αμαξίδιο για να παρουσιάσει την Καλύτερη Ταινία, το «Oppenheimer».

Ο ηθοποιός, αφού εμφανίστηκε στη σκηνή σε αναπηρικό αμαξίδιο, κέρδισε μια εξαιρετικά θερμή υποδοχή από τους αστέρες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Margot Robbie, Bradley Cooper και Barry Keoghan, οι οποίοι ήταν παρόντες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Ο θρυλικός σταρ των ταινιών της δεκαετίας του '80 ήταν εμφανώς συγκινημένος από τις αντιδράσεις, καθώς στηρίχθηκε στο βήμα για να αποκαλύψει τους υποψήφιους και τον τελικό νικητή.

Η ταινία «Oppenheimer» αποδείχθηκε ο μεγάλος «νικητής» της βραδιάς, κερδίζοντας επτά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων καλύτερης ταινίας, β' ανδρικού ρόλου για τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και σκηνοθεσίας για τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Παρουσιάζοντας το βραβείο, ο ίδιος δήλωσε: «Πέντε ταινίες ήταν υποψήφιες σε αυτή την κατηγορία και οι πέντε έχουν κάτι κοινό. Είναι το καλύτερο από αυτό που κάνουμε. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή από πού είσαι, αυτές οι ταινίες μπορούν να μας φέρουν κοντά.

Υπάρχει λόγος που λένε ότι οι ταινίες είναι μαγικές, γιατί οι ταινίες μπορούν να σου αλλάξουν τη μέρα. Μπορούν να αλλάξουν τις προοπτικές σου. Μερικές φορές μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός ήταν μόλις 29 ετών όταν διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον. Το 2023, ο σταρ κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ στο Apple TV+ για την καριέρα και τη ζωή του με την ασθένεια, το οποίο του χάρισε μια υποψηφιότητα για BAFTA. Αν και ο Μάικλ Τζέι Φοξ παρουσίασε το τελευταίο βραβείο της βραδιάς, ήταν επίσης «παρών», αφού το ντοκιμαντέρ του «Still: A Michael J Fox Story» έλαβε βραβείο ντοκιμαντέρ.

Μιλώντας στο BBC με αφορμή την υποψηφιότητα του ντοκιμαντέρ, ο Michael δήλωσε: «Θα έλεγα ότι είναι ένα δώρο».

Πηγή: skai.gr

