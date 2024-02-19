Λογαριασμός
BAFTA 2024: Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί - Οι διασημότητες που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις

Καλεσμένοι στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων ήταν οι Margot Robbie, Emma Stone, Ryan Gosling, David Beckham, Cillian Murphy, Colman Domingo, Bradley Cooper, Vivian Oparah και πολλοί άλλοι

Bafta2024

Οι υποψήφιοι και οι καλεσμένοι των BAFTA περπάτησαν στο κόκκινο χαλί με στυλ και κάποιοι ήταν οι νικητές της βραδιάς. Η Margot Robbie, η Emma Stone, ο Ryan Gosling είναι μεταξύ των δεκάδων διασημοτήτων του Χόλιγουντ που παρευρέθηκαν στα βραβεία, ενώ αστέρες όπως ο David Beckham, η Dua Lipa, ο Idris Elba και ο Hugh Grant ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που παρουσίασαν τα βραβεία στη σκηνή.

Ας δούμε, λοιπόν, κάποιες από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν: 

H Margot Robbie

H Margot Robbie

H Margot Robbie

H Sheila Atim

H Sheila Atim

H Rosamund Pike

H Rosamund Pike

Rosamund Pike

O Cillian Murphy

O Cillian Murphy

O Robert Downey Jr.

O Robert Downey Jr.

H Fantasia Barrino

H Fantasia Barrino

H Bradley Cooper

H Bradley Cooper

H Carey Mulligan

H Carey Mulligan

H Lily Collins

H Lily Collins
