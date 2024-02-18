BAFTA: Σάρωσε τα βραβεία το «Oppenheimer» - Βραβείο Α' γυναικείου ρόλου η Έμα Στόουν για το «Poor Things»

Η ταινία «Oppenheimer» απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στην φετινή τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA.

Η ταινία απέσπασε συνολικά επτά βραβεία.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Έμα Στόουν κέρδισε το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου για την ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας μετά από μια μακρά αναμονή διάκρισης του σκηνοθέτη έπειτα από πολλές εμπορικές επιτυχίες ταινιών όπως το «Inception» και το «The Dark Knight».

Μεγάλο φαβορί των βρετανικών βραβείων κινηματογράφου, ο βρετανικής καταγωγής σκηνοθέτης κέρδισε τους Τζόναθαν Γκλέιζερ σκηνοθέτης της ταινίας "The Zone of Interest", Τζάστιν Τριετ "Anatomy of a Fall", Αλεξάντερ Πέιν "Winter Break", Μπράντλεϊ Κούπερ ( "Maestro") και Άντριου Χέιγκ ("Without Ever Knowing Us").

Παράλληλα ο Ιρλανδός ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστής της ταινίας Oppenheimer που υποδύεται τον Αμερικανό θεωρητικό φυσικό, κέρδισε το βραβείο Bafta στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία.

Πηγή: skai.gr

