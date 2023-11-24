Elle Macpherson: Ποτέ δεν ήθελα να γίνω μοντέλο – Θεϊκό το κορμί της…

Η Elle Macpherson δείχνει εντυπωσιακή στο εξώφυλλο Δεκεμβρίου, του «Harper's Bazaar» Ισπανίας. Το 59χρονο σούπερ μόντελ επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Elle Macpherson αποκάλυψε ότι ποτέ δεν ήθελε να γίνει μοντέλο και παραδέχθηκε ότι μισούσε την πρώτη της εμπειρία να περπατήσει σε πασαρέλα.

Θυμήθηκε: «Την πρώτη φορά που περπάτησα στην πασαρέλα ήμουν 7 ετών και το έκανα με τη θεία μου, που ήταν μοντέλο. Το μισούσα. Ποτέ δεν ήθελα να γίνω μοντέλο. Ήθελα να σπουδάσω νομικά και να έχω μια σταθερή δουλειά, στην οποία θα είχα ένα καλό εισόδημα που θα μου επέτρεπε να εξελιχθώ».

Η σούπερ σταρ αποκάλυψε πως ως παιδί πίστευε ότι το ύψος της, η αθλητική της σωματική διάπλαση και οι ώμοι της, σήμαιναν ότι δεν θα γινόταν επιτυχημένο μοντέλο.

Εξήγησε: «Όταν άρχισα να εργάζομαι ως μοντέλο, ήμουν σαν αμαζόνα. Είχα μεγάλους ώμους από την κολύμβηση και στενούς γοφούς, ύψος 1,80 εκατοστά. Αυτό δεν ήταν φυσιολογικό. Ήμουν πολύ ψηλότερη και πολύ πιο αθλητική από τα περισσότερα κορίτσια».

Πήρε το παρατσούκλι «The Body» («Το Σώμα»), το 1986, από το περιοδικό «Time». Μιλώντας γι' αυτό, εξομολογήθηκε: «Έμεινα έκπληκτη. Αλλά εκείνη την εποχή δεν το σκέφτηκα πολύ, απλά σκέφτηκα, ‘’Αυτό είναι λίγο περίεργο παρατσούκλι’’.

Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μου λένε, ''Δεν το βρίσκεις προσβλητικό να σε αποκαλούν έτσι;''. Όμως, μετά από 45 χρόνια εργασίας, είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να επεκτείνω την επιχείρησή μου χρησιμοποιώντας αυτό το όνομα!». Η Elle Macpherson χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της για να λανσάρει την εταιρεία ευεξίας WelleCo. Δικό της δημιούργημα.

Πηγή: skai.gr

