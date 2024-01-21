Πότε ήταν άραγε η τελευταία φορά που έδωσες τον απαραίτητο χρόνο στον εαυτό σου για να αντιληφθεί πώς αισθάνεται; Πότε ήταν άραγε η τελευταία φορά που προσπάθησες να κατανοήσεις τον βαθύτερο εσωτερικό σου κόσμο και να ανταποκριθείς στα άλλοτε προφανή κι άλλοτε μη ερεθίσματα; Πότε ήταν η τελευταία φορά που προσπάθησες να μην αγνοήσεις τα συναισθήματά σου;

Δυστυχώς, οι άνθρωποι έχουμε μυηθεί στη φιλοσοφία της επιδερμικής προσέγγισης των συναισθημάτων μας. Δεν αφήνουμε χώρο στον εαυτό μας να εκφράσει απλά ή περίπλοκα συναισθήματα. Πραγματικά, ακόμη και η ομιλία, οι εκφράσεις ή η γλώσσα του σώματός μας, κρύβει πάντα μια καταπίεση. Το λεξιλόγιο των συναισθημάτων μας συνεχώς φτωχαίνει. Συρρικνώνεται. Μαζί του φτωχαίνουμε κι εμείς.

Ποια είναι η αξία των συναισθημάτων αν δεν μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας να τα αισθανθεί με κάθε κύτταρο της ύπαρξής μας;

Καμιά απολύτως. Κι εδώ είναι το σημείο που ξεπροβάλλει η έννοια του «τροχού συναισθημάτων», που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό ψυχολόγο Dr. Robert Plutchik. Ο τελευταίος, μετά από χρόνια μελέτης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν οκτώ κύρια συναισθήματα που χρησιμεύουν ως θεμέλια για όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι η χαρά, η λύπη, η αποδοχή, η απέχθεια, ο φόβος, ο θυμός, η έκπληξη και η προσμονή. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τα χιλιάδες διαφορετικά συναισθήματα που βιώνουμε καθημερινά, μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα κύρια συναισθήματα και να ενεργούμε ανάλογα.

Ένας «τροχός συναισθημάτων» είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να λειτουργεί ως ένα οπτικό βοήθημα για την ανταπόκριση στα συναισθήματά μας. Συνήθως, αποτελείται από έξι έως οκτώ κύρια συναισθήματα, τα οποία εμφανίζονται στο κέντρο του τροχού, και από διάφορα σύνθετα συναισθήματα, τα οποία εμφανίζονται στην εξωτερική πλευρά του τροχού.

Ποια είναι η αξία του «τροχού συναισθημάτων»;

Σύμφωνα με την career coach, Jaz Broughton, ένας «τροχός συναισθημάτων» μας επιτρέπει να αισθανθούμε περισσότερο κατανοητοί. «Ένα τεράστιο μέρος της αντιμετώπισης των συναισθημάτων μας είναι να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε, να τα ορίζουμε και να τα εκφράζουμε πρωτίστως για τον εαυτό μας, και μετά, αν το επιλέξουμε, για τους άλλους», εξηγεί. «Ένας “τροχός συναισθημάτων” είναι ισχυρός στο να μας δείχνει όλο το φάσμα των συναισθημάτων που έχουμε την άδεια να αισθανόμαστε, και που χάνουμε στην προσπάθεια μας να τα διατηρούμε όλα απλά», ολοκληρώνει η Jaz Broughton.

Ναι, η ιδέα της χρήσης του συγκεκριμένου εργαλείου μπορεί να φαντάζει αρκετά περίεργη ή περίπλοκη στην αρχή. Και είναι κατανοητό. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ένας «τροχός συναισθημάτων» μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Απλά σκέψου πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα συναισθήματά σου στη ζωή σου και στη συνολική ευημερία σου.

Σήμερα, είναι μια υπέροχη μέρα για να αναγνωρίσεις ότι αισθάνεσαι θυμωμένη ή χαρούμενη και να αφιερώσεις λίγο παραπάνω χρόνο για να αναλογισθείς γιατί συμβαίνει αυτό ή τι μπορείς να κάνεις για να το αλλάξεις/διατηρήσεις.

