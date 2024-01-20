Συνελήφθη ακόμη ένας stalker της Taylor Swift - Προσπάθησε να μπει στο διαμέρισμά της

Συνελήφθη ένας ακόμη «stalker» της Taylor Swift σήμερα Σάββατο στο Μανχάταν.

Ο άνδρας, τον οποίο η αστυνομία ανέφερε ως «David», συνελήφθη στη γειτονιά Tribeca της Νέας Υόρκης -όπου διαμένει η ποπ σταρ-, από την αστυνομία της Νέας Υόρκης μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να μπει στο διαμερισμά της.

Ο David φορούσε μαύρο παντελόνι, κουκούλα και παλτό.

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Taylor Swift δέχεται παρενόχληση από stalker.

Πέρυσι, 29/1 οι Αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιστρέφοντας σπίτι του, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο που διαμένει η διάσημη ποπ σταρ.

Mitchell Taebel faced multiple criminal charges of stalking, intimidation, invasion of privacy, and harassment against Taylor Swift. He allegedly posted threatening videos on Instagram throughout April saying that the singer “deserves to be shot.”



READ: https://t.co/BDAqk38a3i pic.twitter.com/t5guscUqaW — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) June 10, 2023

Ενώ πιο πρόσφατα, το περασμένο καλοκαίρι, ένας ακόμη άνδρας, ο Μίτσελ Τίμπελ, συνελήφθη καθώς άρχισε να απειλεί πως θα ανατινάξει με βόμβα το σπίτι της, αν δεν του επιτραπεί να συναντήσει «την αδελφή ψυχή του», όπως την αποκάλεσε.

Οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό όταν βρήκαν ένα μήνυμα που έλεγε ότι ο stalker της τραγουδίστριας «θα έβαζε ευχαρίστως μια βόμβα αν δεν μπορούσε να τη συναντήσει».

Οι απειλές του Τίμπελ δεν στρέφονταν μόνο κατά της Σουίφτ, αλλά και κατά των μελών της οικογένειάς της και των πιο κοντινών της ανθρώπων.

Το πιο ανησυχητικό από όλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι ότι ο stalker πήρε πτήση από το Λονγκ Μπιτς προς το Νάσβιλ του Τενεσί, εκεί που βρίσκεται το σπίτι της τραγουδίστριας και ήταν προγραμματισμένο να δώσει συναυλία το ίδιο βράδυ. Τον έδιωξαν αμέσως από την κατοικία και του απαγόρευσαν να αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία. Ωστόσο, ο ίδιος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση μέσω τρίτου. Για κακή του τύχη, η ασφάλεια τον εντόπισε και τον εμπόδισε να εισέλθει στην ιδιοκτησία της Τέιλορ Σουίφτ.

Μετά από έρευνες αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας, είναι παλιός.. γνώριμος των αρχών, μιας και αντιμετωπίζει κι άλλες κατηγορίες.

Το 2019 στο περιοδικό Elle, η Taylor Swift έγραψε ότι υπάρχουν «πολλοί στόκερ που έχουν επιχειρήσει να διαρρήξουν το σπίτι της» λέγοντας ότι νιώθει ότι πρέπει να «είναι προετοιμασμένη ότι μπορεί να της συμβεί κάτι κακό».

Ένας άλλος άνδρας στη Νέα Υόρκη, ο Ρότζερ Αλβαράντο, έχει συλληφθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια για απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι της Taylor Swift στο Μανχάταν.

Τον Ιούνιο του 2019, ένας ύποπτος διαρρήκτης από την Αϊόβα συνελήφθη στο Ρόουντ Άιλαντ, όπου η τραγουδίστρια έχει σπίτι, κρατώντας ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ για να την «επισκεφτεί».

Πηγή: skai.gr

