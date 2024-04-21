H Nymphia Wind από την Ταιβάν στέφθηκε την Παρασκευή «Next Drag Superstar» στον διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό RuPaul's Drag Race που έγινε στην Αμερική– κάτι σαν παγκόσμια καλλιστεία για drag queens.

In her exclusive first interview after winning 'RuPaul's Drag Race,' Nymphia Wind tells EW she wants Asian people to see hope in her victory, and explains the full significance of her epic boba tea lip-sync on the finale. https://t.co/zPmowGvJ5k April 20, 2024

Μετά από εβδομάδες συγκλονιστικών εμφανίσεων σε διάφορους γύρους του διαγωνισμού, η Nymphia Wind, ντυμένη με ένα λαμπερό φόρεμα- μπανάνα, αναδείχθηκε η απόλυτη νικήτρια και φόρεσε το στέμμα.

‼️ | Nymphia Wind’s Grand Finale look for Rupaul’s Drag Race pic.twitter.com/yfvj7z1Ttt — nymphia news 🍌 (@nymphianews) April 19, 2024

H Nymphia Wind είναι η πρώτη drag queen της Ταϊβάν που συμμετείχε στο σόου – το οποίο γίνεται κάθε χρόνο από το 2009 – και η πρώτη Ασιάτισσα νικήτρια του διαγωνισμού. Μόνο επτά Ασιάτισσες drag queens έχουν φτάσει στην πρώτη τετράδα από το 2009.

Την νίκη της 28χρονης Nymphia Wind πανηγύρισε η Ταιβάν και χαιρέτησε ακόμα και η πρόεδρος της χώρας Tsai Ing-wen, η οποία εξέφρασε τα συγχαρητήριά της.

Τόσο η ίδια όσο και ολόκληρο το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα της έχουν ταχθεί υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ. Το 2019, η Ταϊβάν νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, σε μια πρώτη φορά για την Ασία.

Πηγή: skai.gr

