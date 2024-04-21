Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Nymphia Wind: Η νικήτρια drag queen του δημοφιλούς, παγκόσμιου διαγωνισμού RuPaul's Drag Race - Βίντεο

Πανηγυρισμοί στην Ταϊλάνδη για την ιστορική πρωτιά και ελπίδες για καλύτερη αντιμετώπιση της κοινότητας 

Nymphia Wind

H Nymphia Wind από την Ταιβάν στέφθηκε την Παρασκευή «Next Drag Superstar» στον διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό RuPaul's Drag Race που έγινε στην Αμερική– κάτι σαν παγκόσμια καλλιστεία για drag queens. 

Μετά από εβδομάδες συγκλονιστικών εμφανίσεων σε διάφορους γύρους του διαγωνισμού, η Nymphia Wind, ντυμένη με ένα λαμπερό φόρεμα- μπανάνα, αναδείχθηκε η απόλυτη νικήτρια και φόρεσε το στέμμα. 

H Nymphia Wind είναι η πρώτη drag queen της Ταϊβάν που συμμετείχε στο σόου – το οποίο γίνεται κάθε χρόνο από το 2009 – και η πρώτη Ασιάτισσα νικήτρια του διαγωνισμού. Μόνο επτά Ασιάτισσες drag queens έχουν φτάσει στην πρώτη τετράδα από το 2009.

Την νίκη της 28χρονης Nymphia Wind πανηγύρισε η Ταιβάν και χαιρέτησε ακόμα και η πρόεδρος της χώρας Tsai Ing-wen, η οποία εξέφρασε τα συγχαρητήριά της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DW News (@dwnews)

 Τόσο η ίδια όσο και ολόκληρο το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα της έχουν ταχθεί υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ. Το 2019, η Ταϊβάν νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, σε μια πρώτη φορά για την Ασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark