Τα ζώδια για την Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Κριός

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και τη ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με τη συμπεριφορά σας.



Ταύρος

Θα διαπιστώσετε κατά τη διάρκεια της μέρας ότι στην παρούσα επαγγελματική φάση η ομαδική δουλειά θα σας έδινε μια επιπλέον ώθηση. Αξιολογήστε τους συνεργάτες ή συναδέλφους και προωθήστε σε μια συνεργασία, αν αυτό είναι εφικτό.



Δίδυμοι

Εκεί που νομίζατε ότι η δουλειά σας έχει βρει τον ρυθμό της και είστε σε καλό δρόμο, η μέρα έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε, γιατί βρίσκεστε μόλις στην αρχή και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να τα καταφέρετε! Προσοχή στο πορτοφόλι σας σήμερα! Έχετε την προδιάθεση να ξεφύγετε στις δαπάνες σήμερα και καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα για να μη θέσετε σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό σας.

Καρκίνος

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.



Λέων

Είχατε κάποιες αναποδιές τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσετε να σας καταβάλλει. Τα επαγγελματικά σας χρειάζονται αρκετή προσοχή σήμερα. Φροντίστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας στα χρονικά πλαίσια που έχετε και κρατήστε ένα φιλικό επίπεδο με τους συνεργάτες σας, ότι και αν βρεθεί στον δρόμο σας…



Παρθένος

Θα πρέπει να αποφασίσετε ότι εσείς είστε εκείνος που χαράζει την πορεία της ζωής σας και να μην επιτρέπετε στους γύρω σας να σας βγάζουν από τον δρόμο σας. Θα πρέπει να αντιδράσετε δυναμικά σε όσους σας πετάξουν το γάντι, για να υπερασπιστείτε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, αλλά και να θέσετε σαφή όρια σε όσους έχουν τη διάθεση να σας αμφισβητήσουν.



Ζυγός

Έχετε διάφορες υποχρεώσεις και ένα βαρύ πρόγραμμα, αλλά το μόνο που πραγματική θέλετε είναι να χαλαρώσετε και να μείνετε σπίτι. Και μια μέρα χαλάρωσης δεν βλάπτει… Επενδύστε στον αυθορμητισμό σας και θα ξανανιώσετε. Υπάρχει η χαρά της ζωής, που θα πρέπει να ανακαλύψετε και πάλι…



Σκορπιός

Δεν χρειάζεται να σας πιάνει κατήφεια. Κάποια πράγματα τελειώνουν, κάποια άλλα όμως ξεκινούν. Αυτός είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής και η μετεξέλιξη μας είναι μέρος της φυσικής μας πορείας… Προσοχή ωστόσο σε ποιους θα εμπιστευτείτε τα εσώψυχα σας! Υπάρχουν άτομα που δεν αξίζουν της εμπιστοσύνης σας και θα πρέπει να τα απομακρύνετε από κοντά σας, γιατί θα σας κάνουν ζημιά.



Tοξότης

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο.



Αιγόκερως

Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας. Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μη χαλάτε τη διάθεση σας με πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.



Υδροχόος

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…



Ιχθύς

Η δημιουργικότητα σας φαίνεται να έχει χαθεί προσωρινά και η αυτοπεποίθηση σας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πιστέψετε στον εαυτό σας και στις ικανότητες σας για να πάτε μπροστά. Η ανυπομονησία σας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη δουλειά σας. Δείξετε υπομονή και επιμονή και ο χρόνος θα σας επιβραβεύσει.

