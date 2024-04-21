Μετά από χρόνια, το διάσημο γυναικείο συγκρότημα των 90s Spice Girls «επανενώθηκε», με αφορμή τα 50α γενέθλια της Βικτόρια Μπέκαμ - η πρώην Posh του συγκροτήματος.

Mel B, Melanie C, Έμα Μπάντον και Τζέρι Χάλιγουελ , μαζί με την Βικτόρια Μπέκαμ έκαναν ένα επικό reunion και τραγούδησαν μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες τους, το «Stop», με τους καλεσμένους να τις αποθεώνουν.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέβασε το βίντεο στα social media και αμέσως έγινε viral - με χιλιάδες σχόλια του στυλ «η στιγμή που περίμενε όλος ο πλανήτης».

Η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε επίσης το κλιπ στα social media, γράφοντας «η καλύτερη βραδιά όλων των εποχών! Χρόνια πολλά σε μένα! Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ! #SpiceUpYourLife».



