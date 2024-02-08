Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση

Ταύρος

Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεσή σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Δίδυμοι

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…

Καρκίνος

Κάποια εμπόδια που θα ορθώσουν μπροστά σας ανταγωνιστές σας να μην σας πτοούν. Κάντε την δουλειά σας όσο καλύτερα μπορείτε και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αποφύγετε να εκφράσετε την άποψη σας ή να ενεργήσετε βιαστικά! Ενδεχομένως να προκύψουν οριστικές ρίξεις και να το μετανιώσετε αργότερα. Δώστε βάρος στη σωματική και στην ψυχική σας υγεία.

Λέων

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.

Παρθένος

Σας έχει καταβάλει μια απαισιοδοξία, ότι δεν θα καταφέρετε να βρείτε ποτέ το ιδανικό άτομο που θα μπορέσετε να μοιραστείτε την ζωή σας μαζί του. Αν και δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, συνεχίστε την ζωή σας με ενθουσιασμό και θετική διάθεση, και κανείς ποτέ δεν ξέρει… Εάν χαλαρώσετε και αρχίσετε να απολαμβάνετε την ζωή, ο έρωτας θα έρθει από μόνος του.

Ζυγός

Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε. Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Σκορπιός

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Τοξότης

Είναι μια μέρα που οι ουρανοί είναι ανοιχτοί για σας. Μπορείτε να ζητήσετε από τους ανωτέρους σας αυτό που οραματίζεστε για την καριέρα σας και να εισακουστείτε, αρκεί τα επιχειρήματα σας να είναι καλά μελετημένα και να έχετε θετική ενέργεια. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο, να μην δείξετε εμπιστοσύνη σε άτομα που κάθε άλλο παρά έμπιστα είναι και το καλό σας θέλουν. Φυλάξτε να νώτα σας…

Αιγόκερως

Η επικοινωνία σας κυρίως με τον σύντροφό σας ευνοείται. Ανοίξτε την καρδιά σας και πείτε του πως αισθάνεστε για εκείνον. Η ειλικρίνεια πάντοτε κερδίζει…

Ίσως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ηρεμήσετε και να αδειάσετε το μυαλό σας από τα χίλια βάσανα που το ταλαιπωρούν. Χρειάζεστε ανάπαυση και χαλάρωση που θα σας βοηθήσει να ξαναβρείτε τον εαυτό σας.

Υδροχόος

Επικεντρωθείτε στα οικονομικά σας σήμερα και κάντε έναν σοβαρό προγραμματισμό. Επικεντρωθείτε στα απαραίτητα που πρέπει να καλύψετε και απορρίψτε από την τρέχουσα πραγματικότητα ότι δεν είναι απαραίτητο. Μην αφήνετε όμως τα υλικά αποκτήματα να καθορίζουν την στάση, την συμπεριφορά και τον μελλοντικό προγραμματισμό σας, γιατί πέρα από την ύλη υπάρχει και το πνεύμα, που προσπαθείτε να το θέσετε στο περιθώριο…

Ιχθείς

Ίσως έχετε κατασταλάξει για το τι χρειάζεστε στην προσωπική σας ζωή και είναι καιρός να το διεκδικήσετε. Εάν βρίσκεστε σε σχέση, επενδύστε στην ενδυνάμωση της, μια και μπορεί να μην υπάρξει εύκολα άλλο άτομο που να πληροί τις προδιαγραφές σας… Ο οργανισμός σας ωστόσο στέλνει περίεργα μηνύματα σήμερα που θα πρέπει να μην τα αψηφήσετε. Έχετε συσσωρευμένη κόπωση και άγχος και θα σας προκαλέσει κάποιας μορφής προβλήματα υγείας. Φροντίστε τα εγκαίρως για να μην πάρουν διαστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.