Το τελευταίο διάστημα, οι φωνές που εκφράζουν την ανησυχία τους για τον τρόπο προβολής της Bianca Censori από τον σύζυγό της Kanye West, όλο και πληθαίνουν.

Η νεαρή γυναίκα μονίμως κυκλοφορεί και φωτογραφίζεται σχεδόν γυμνή, με τον διάσημο ράπερ να την «επιδεικνύει» παντού, προκειμένου να προωθεί την δουλειά και τις επιχειρήσεις του.

Πριν λίγο καιρό μάλιστα, η ίδια απενεργοποίησε όλους τους λογαριασμούς της στα social media, αφήνοντάς τον διάσημο ράπερ (πρώην σύζυγο της Κιμ Καρντάσιαν) να μανατζάρει το σώμα της, μέσα από τα δικά του κοινωνικά δίκτυα – με αποτέλεσμα εκατομμύρια followers, που μεταφράζονται σε χρήμα.

Πρόσφατα, ο West υποσχέθηκε ότι στο εξής η γυναίκα του θα κυκλοφορεί μόνο γυμνή και χθες έκανε την υπόσχεσή του πράξη.

Kanye West and his wife Bianca Censori seen going to the studio last night. pic.twitter.com/bUvhx9IvcH — Daily Loud (@DailyLoud) February 7, 2024

Το ζευγάρι βγήκε έξω στο Λος Αντζελες και - παρόλο το κρύο και την βροχή - η Bianca φορούσε μόνο ένα διάφανο ολόσωμο αδιάβροχο, με κάποιες φράσεις μπροστά, σε μια προσπάθεια να καλύψει την γύμνια της.

The front view pic.twitter.com/UXGq1pmIPt — Ramesh Saxena (@Docktus_) February 7, 2024

Ο West αντίθετα ήταν κουκουλωμένος κυριολεκτικά από την κορυφή μέχρι τα νύχια, με χοντρές μπότες, γάντια και full face κουκούλα. '

Somebody save her from Kanye West ! pic.twitter.com/booPEsu7PN — RSK (@Wavesgod100) February 7, 2024

Οι φωτογράφοι κατέγραψαν το ζευγάρι σε ένα μουσικό στούντιο του Los Angeles καθώς το νέο άλμπουμ του Kanye West αναμένεται – με δόσεις - αυτή την εβδομάδα

