Ανησυχία και οίκτος για την γυμνή σύζυγο του Kanye West – Η εμφάνιση που «τερμάτισε» τα σενάρια εκμετάλλευσης της Bianca Censori

Το ζευγάρι βγήκε έξω στο Λος Αντζελες και - παρόλο το κρύο και την βροχή - η Bianca φορούσε μόνο ένα διάφανο ολόσωμο αδιάβροχο

Bianca Censori από τον σύζυγό της Kanye West,

Το τελευταίο διάστημα, οι φωνές που εκφράζουν την ανησυχία τους για τον τρόπο προβολής της Bianca Censori από τον σύζυγό της Kanye West, όλο και πληθαίνουν. 

Η νεαρή γυναίκα μονίμως κυκλοφορεί και φωτογραφίζεται σχεδόν γυμνή, με τον διάσημο ράπερ να την «επιδεικνύει» παντού, προκειμένου να προωθεί την δουλειά και τις επιχειρήσεις του. 

Πριν λίγο καιρό μάλιστα, η ίδια απενεργοποίησε όλους τους λογαριασμούς της στα social media, αφήνοντάς τον διάσημο ράπερ (πρώην σύζυγο της Κιμ Καρντάσιαν) να μανατζάρει το σώμα της, μέσα από τα δικά του κοινωνικά δίκτυα – με αποτέλεσμα εκατομμύρια followers, που μεταφράζονται σε χρήμα. 

Πρόσφατα, ο West υποσχέθηκε ότι στο εξής η γυναίκα του θα κυκλοφορεί μόνο γυμνή και χθες έκανε την υπόσχεσή του πράξη. 

Το ζευγάρι βγήκε έξω στο Λος Αντζελες και - παρόλο το κρύο και την βροχή - η Bianca φορούσε μόνο ένα διάφανο ολόσωμο αδιάβροχο, με κάποιες φράσεις μπροστά, σε μια προσπάθεια να καλύψει την γύμνια της. 

Ο West αντίθετα ήταν κουκουλωμένος κυριολεκτικά από την κορυφή μέχρι τα νύχια, με χοντρές μπότες, γάντια και full face κουκούλα. '

 Οι φωτογράφοι κατέγραψαν το ζευγάρι σε ένα μουσικό στούντιο του Los Angeles καθώς το νέο άλμπουμ του Kanye West αναμένεται – με δόσεις -  αυτή την εβδομάδα

