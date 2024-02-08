Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επιδεικνύει το «δέσιμο» που έχει με τη 10 μηνών κόρη του, Gia. Σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε το «Page Six», ο 80χρονος σταρ του «Goodfellas» φαίνεται να αγκαλιάζει την κορούλα του, ενώ ακουμπάει απαλά το μάγουλό του στο κεφάλι της.

«Είναι τόσο αξιολάτρευτο μωρό. Τόσο γλυκιά», είπε ο Ντε Νίρο σε συνέντευξή του στο «People». Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για το έβδομο παιδί του διάσημου ηθοποιού.

«Όλα τα παιδιά ξετρελαίνονται μαζί της. Ακόμα και τα εγγόνια», ανέφερε ο ηθοποιός. «Όλα όσα με απασχολούν ή με ανησυχούν εξαφανίζονται όταν την κοιτάζω», πρόσθεσε.

Robert De Niro on His Iconic Career, the ‘Great Joy’ of Fatherhood and His Future: ‘You Got to Be Ready’ (Exclusive) https://t.co/CT4uq4Feos — People (@people) February 7, 2024

Στην ίδια συνέντευξη ο ηθοποιός είπε με νόημα: «Είμαι έτοιμος να δεχτώ ό,τι μου δίνει η ζωή». Αυτή η φιλοσοφία έχει στηρίξει την ιστορική καριέρα του, η οποία περιλαμβάνει δύο βραβεία Όσκαρ, 10 συνεργασίες με τον φίλο και σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε και δεκάδες επιτυχημένες ταινίες που αναδεικνύουν τη δραματική και κωμική του γκάμα, από το «Goodfellas» μέχρι το «Meet the Parents».

Ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην ιστορία του σινεμά ο Ντε Νίρο δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία που έχει στην οικογένεια του. Αποκαλύπτει ότι λατρεύει τη στιγμή που όλη η οικογένεια Ντε Νίρο είναι μαζί. «Είναι το παν για μένα, να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε ταξίδια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.