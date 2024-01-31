Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, «The Ministry Of Ungentlemanly Warfare», από την Lionsgate για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρωταγωνιστούν οι Χένρι Καβίλ, Άλαν Ρίτσσον και Έιζα Γκονζάλες.

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα σχετικά με τη μυστική οργάνωση που συγκροτήθηκε στο Λονδίνο από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ μαζί με μια ομάδα στρατιωτικών της εποχής ανάμεσά τους και ο Ίαν Φλέμινγκ, όπου μετέπειτα έγινε ο συγγραφέας των ιστοριών του Τζέιμς Μποντ.

«Οι αντισυμβατικές και εντελώς «αχαρακτήριστες» τεχνικές μάχης αυτής της μυστικής ομάδας εναντίον των Ναζί άλλαξαν σημαντικά την πορεία του πολέμου, θέτοντας τα θεμέλια για τη βρετανική SAS και τον σύγχρονο πόλεμο των μυστικών επιχειρήσεων (Black Ops)», αναφέρει η σύνοψη.

Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Χένρυ Γκόλντινγκ, Άλεξ Πέτιφερ και Κάρι Έλγουις.

Το σενάριο είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του πολεμικού ανταποκριτή και ιστορικού Ντέμιαν Λιούις και το υπογράφουν μαζί με τον σκηνοθέτη οι Πολ Ταμάσι, Έρικ Τζόνσον και Αράς Αμέλ.

Σύμφωνα με το «Variety», το «The Ministry Of Ungentlemanly Warfare», αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Απριλίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

