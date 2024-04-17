Ο Χένρι Καβίλ αποκάλυψε ότι πρόκειται να γίνει από σούπερ ήρωας, σούπερ μπαμπάς. Από το κόκκινο χαλί της νέας του ταινίας «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», στη Νέα Υόρκη δήλωσε στο Access Hollywood ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένος» που θα υποδεχτεί το πρώτο του παιδί με τη φίλη του, Νάταλι Βισκούζο.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Η Νάταλι και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι» είπε χαρακτηριστικά. Τον Απρίλιο του 2021 μέσω Instagram ο «Superman» και η διευθύντρια ψυχαγωγίας της Vertigo Entertainment, αποκάλυψαν τη σχέση τους, ενώ έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί ένα χρόνο αργότερα στην πρεμιέρα του «Enola Holmes 2» στην Νέα Υόρκη.

Στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο Καβίλ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Άλαν Ρίτσσον και Έιζα Γκονζάλες. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα σχετικά με τη μυστική οργάνωση που συγκροτήθηκε στο Λονδίνο από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ μαζί με μια ομάδα στρατιωτικών της εποχής ανάμεσά τους και ο Ίαν Φλέμινγκ, όπου μετέπειτα έγινε ο συγγραφέας των ιστοριών του Τζέιμς Μποντ.

«Τα πηγαίναμε όλοι πολύ καλά και ήταν ωραίο να δουλεύω με ανθρώπους που ήθελαν να «κολλήσουν» και δεν φοβόντουσαν τίποτα».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Απριλίου, πριν την πρεμιέρα της στο Prime Video αργότερα μέσα στο έτος, αναφέρει ο Ιndependent.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.