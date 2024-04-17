Η Dua Lipa κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού «Time» με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια η καλλιτέχνιδα μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ευχαρίστησε το περιοδικό και τους συνεργάτες της.

«Ευχαριστώ το ‘’Time’’, τη φίλη και ηρωίδα μου Patti Smith για τα υπέροχα λόγια», έγραψε το είδωλο της ποπ και ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Η Lipa είναι μια παγκόσμια σούπερ σταρ που είχε πέντε Top 10 τραγούδια στο Billboard Hot 100 και εμφανίστηκε στην πιο επιτυχημένη ταινία της περασμένης χρονιάς, την ταινία «Barbie». Η μελετημένη προσέγγιση της Lipa στη δουλειά της συμβαδίζει με αυτό που είπε στο «Time» με ένα χαμόγελο το 2017: «Θα ήθελα να κατακτήσω τον κόσμο... Αν μπορούσα». Η διάσημη καλλιτέχνιδα, σήμερα 28 ετών, είναι πιο συγκροτημένη, αλλά όχι λιγότερο ενθουσιώδης.

Η σταρ έχει αποκαλύψει ότι από παιδί κατέγραφε τα όνειρα της, σχεδιάζοντας εκ των προτέρων αυτό που θα ακολουθούσε. «Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά η σταρ, μιλώντας για το νέο άλμπουμ, κάνοντας γνωστό ότι το «manifestation» είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη.

Παράλληλα, το περιοδικό παρουσιάζει την ιστορία της Lipa, γεννημένη στο Λονδίνο, από γονείς Αλβανούς του Κοσόβου, τον Dukagjin και την Anesa Lipa, οι οποίοι έφυγαν από την Πρίστινα ως πρόσφυγες κατά τη δεκαετία του ’90.

Όταν η Lipa ήταν 11 ετών, η οικογένειά της μετακόμισε πίσω στο Κοσσυφοπέδιο, όπου χρόνια αργότερα ζήτησε από τους γονείς της να επιστρέψουν στο Λονδίνο, προκειμένου να ακολουθήσει την καριέρα της στη μουσική. «Κατάγομαι ταυτόχρονα από δύο μέρη. Το να είμαι από το Κόσοβο είναι μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου και το ότι πήρα την αλβανική υπηκοότητα είναι κάτι συναρπαστικό», ανέφερε η διάσημη καλλιτέχνιδα στη συνέντευξή της.

Για να τιμήσει τις ρίζες της, η Lipa είναι εξίσου αφοσιωμένη στο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολλοί σκέφτονται -με λάθος τρόπο- χώρες όπως το Κοσσυφοπέδιο και την Αλβανία. «Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται το Κοσσυφοπέδιο, δεν θέλω να λένε: ‘’Ω, το κατεστραμμένο από τον πόλεμο Κοσσυφοπέδιο’’. Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα σε αυτό», εξηγεί. «Κάνουμε ένα φεστιβάλ στην Πρίστινα, εγώ και ο μπαμπάς μου, που έχει ως στόχο να φέρουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να έρθουν εδώ και να δουν πόσο διαφορετικό είναι από αυτό που περιμένουν - είτε πρόκειται για καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο είτε για θαυμαστές που έρχονται για να δουν καλλιτέχνες που αγαπούν από γειτονικές χώρες. Ξέρω ότι όταν ζούσα στο Κοσσυφοπέδιο, κανένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες δεν ερχόταν εκεί. Είναι το μεγαλύτερο όνειρό μου να μπορέσω να το φέρω αυτό στα παιδιά εκεί».

Όσο για τη νέα της δισκογραφική δουλειά η ίδια επισημαίνει: «Είμαι απλά ένας διαφορετικός άνθρωπος, οπότε φυσικά αυτός ο δίσκος θα είναι διαφορετικός. Έχω διαφορετικές σκέψεις, επιθυμίες, ανάγκες και προοπτικές. Έχω κάνει στροφή 180 μοιρών στον εαυτό μου... Νιώθω τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτό το σημείο της ζωής μου», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.