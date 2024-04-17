Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μοιράστηκε ένα γλυκό αφιέρωμα για τη σύζυγό του Βικτόρια, καθώς αυτή κλείνει τα 50 της χρόνια. Το βίντεο, υπό τους ήχους του «More Than A Woman» των Bee Gees, δείχνει αποσπάσματα από τη ζωή της, ξεκινώντας με ένα παιδικό βίντεο με τα μεγαλύτερα παιδιά της -Brooklyn και Romeo- να της εύχονται χρόνια πολλά.

Ανάμεσα σε πλάνα της Βικτόρια κατά διάρκεια της καριέρας της ως Spice Girls και του χορού της με την οικογένειά της, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν μπόρεσε να αντισταθεί και να προσθέσει ένα σχόλιο για τη διαβόητη πλέον γκάφα της με τη Rolls Royce.

Προσθέτοντας ένα απόσπασμα από τη φωνή του «be honest» από το ντοκιμαντέρ του 2023, ο Ντέιβιντ μοιράστηκε ένα παιδικό στιγμιότυπο της Βικτόρια και της αδελφής της να ποζάρουν με τη Rolls Royce του πατέρα τους.

Ο σύζυγός της έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του: «Χρόνια πολλά στην όμορφη γυναίκα μου... Θα πρέπει να κοιτάξεις πίσω και να είσαι περήφανη για όσα έχεις καταφέρει, πετύχει και όσα έχεις χτίσει, Posh spice, επιχειρηματίας και φυσικά παντρεύτηκες εμένα… Αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία σου είναι τα παιδιά σου, τα καθοδηγείς, τα αγαπάς και τα διδάσκεις... Σε αγαπούν απεριόριστα, όλοι σε αγαπάμε τόσο πολύ».

Τέλος, ο Μπέκαμ μοιράστηκε, επίσης, φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου του ζευγαριού το 1999, συμπεριλαμβανομένης μιας από αυτές που ποζάρει με το νυφικό της Vera Wang.

Τα παιδιά της δημοσίευσαν τα δικά τους αφιερώματα στο Instagram, καθώς ο Romeo ευχαρίστησε τη μαμά του «για όλα», ενώ ο μεγαλύτερος γιος της, Brooklyn, δημοσίευσε μια φωτογραφία του εαυτού του ως μωρό στις διακοπές με τη μαμά του.

Πηγή: skai.gr

