Primrose Hill: Τραγούδι με ηχόχρωμα Beatles έγραψαν οι γιοι του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και του Τζον Λένον

«Το "Primrose Hill" είναι εδώ!» έγραψε ο Τζέιμς ΜακΚάρτνεϊ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής και κοινοποίησε φωτογραφία με τον Σον Όνο Λένο

Primrose Hill

Ο Τζέιμς ΜακΚάρτνεϊ και ο Σον Όνο Λένον, γιοι του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και του Τζον Λένον των Beatles έγραψαν μαζί ένα τραγούδι με τίτλο «Primrose Hill».

«Το "Primrose Hill" είναι εδώ!» έγραψε ο Τζέιμς ΜακΚάρτνεϊ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής και κοινοποίησε φωτογραφία με τον Σον Όνο Λένο.

Το απαλό, ακουστικό τραγούδι - που θυμίζει πολύ Beatles - αναφέρεται στον χρόνο με ένα αγαπημένο πρόσωπο στο δημοφιλές πάρκο του Λονδίνου, Πριμρόουζ Χιλ,  το οποίο απεικονίζεται στο εξώφυλλο του σινγκλ.

«Με την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού, νιώθουμε πραγματικά σαν να παίρνουμε μπροστά και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που συνεχίζω να μοιράζομαι μουσική μαζί σας.

