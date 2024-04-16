Ο Τζέιμς ΜακΚάρτνεϊ και ο Σον Όνο Λένον, γιοι του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και του Τζον Λένον των Beatles έγραψαν μαζί ένα τραγούδι με τίτλο «Primrose Hill».

«Το "Primrose Hill" είναι εδώ!» έγραψε ο Τζέιμς ΜακΚάρτνεϊ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής και κοινοποίησε φωτογραφία με τον Σον Όνο Λένο.

'Primrose Hill' is here! Today I am so very excited to share my latest song co-written by my good friend @seanonolennon . With the release of this song it feels like we're really getting the ball rolling and I am so excited to continue to share music with you. pic.twitter.com/TdZZnRBPrm — James McCartney (@JamesMcCartney_) April 12, 2024

Το απαλό, ακουστικό τραγούδι - που θυμίζει πολύ Beatles - αναφέρεται στον χρόνο με ένα αγαπημένο πρόσωπο στο δημοφιλές πάρκο του Λονδίνου, Πριμρόουζ Χιλ, το οποίο απεικονίζεται στο εξώφυλλο του σινγκλ.

«Με την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού, νιώθουμε πραγματικά σαν να παίρνουμε μπροστά και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που συνεχίζω να μοιράζομαι μουσική μαζί σας.

