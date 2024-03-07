Ο Chris Martin είναι στον παράδεισο με τη Dakota Johnson. Ο τραγουδιστής των Coldplay έκανε πρόταση γάμου στην ηθοποιό, σύμφωνα με τη «Mirror».

«Είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον από την πρώτη μέρα, οπότε το επόμενο βήμα ήταν αναπόφευκτο», υποστήριξε πηγή. «Δεν βιάζονται να προγραμματίσουν τον γάμο τους, αλλά θέλουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους».

Chris Martin and Dakota Johnson engaged after 6 years of dating — with Gwyneth Paltrow’s blessing: report https://t.co/yoTGcqMGUJ pic.twitter.com/HFCwD6aemh — Page Six (@PageSix) March 7, 2024

Το ζευγάρι φέρεται, επίσης, να έχει την έγκριση της πρώην συζύγου του Martin, Gwyneth Paltrow, η οποία τον περασμένο Οκτώβριο δήλωσε ότι είναι καλή φίλη με την πρωταγωνίστρια του «Madam Web» και την περιέγραψε ως «έναν αξιολάτρευτο και υπέροχο άνθρωπο».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017, αλλά χώρισε για λίγο το 2019. Η Dakota Johnson, κόρη του ηθοποιού Ντον Τζόνσον και της υποψήφιας για Όσκαρ ηθοποιού, Μέλανι Γκρίφιθ, πυροδότησε φήμες περί αρραβώνων το 2020 όταν φωτογραφήθηκε με ένα μεγάλο σμαραγδένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλό της.

Η ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στο «Bustle» για τη σχέση που έχει αναπτύξει με τα παιδιά του Chris Martin και την πρώην συζύγου του, Gwyneth Paltrow. «Αγαπώ αυτά τα παιδιά με όλη μου την καρδιά», ανέφερε η ίδια.

Στη συνέντευξη η Dakota Johnson αποκάλυψε επίσης ότι είναι «ανοιχτή» στο να αποκτήσει δικά της παιδιά. «Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο όπου πραγματικά θέλω να βιώσω όλα όσα έχει να προσφέρει η ζωή», εξήγησε η ηθοποιός. «Και ειδικά επειδή είμαι γυναίκα, σκέφτομαι: "Τι μαγικό πράγμα να κάνεις. Τι τρελή, μαγική, άγρια εμπειρία". Αν αυτό είναι γραφτό να συμβεί για μένα, είμαι απόλυτα σύμφωνη», πρόσθεσε.

Chris Martin and Dakota Johnson are 'engaged'! The Coldplay singer is 'set to wed' the actress and has Gwyneth Paltrow's blessing https://t.co/EJrMeUO0g9 pic.twitter.com/hM3x3752u3 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2024

Ο Chris Martin ήταν παντρεμένος με τη Gwyneth Paltrow για 11 χρόνια και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2016. Η Dakota Johnson δεν έχει παντρευτεί ποτέ.

