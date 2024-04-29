Λογαριασμός
Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

Ταινίες για όλη την οικογένεια, κινηματογραφικά διαμάντια και φυσικά θρησκευτικά έπη συνθέτουν το Home Cinema αυτής της εβδομάδας

Ταινία

  • Daliland στο COSMOTE CINEMA 2HD, Δευτέρα 29/04 στις 22:00

Ταινία

Σκηνοθεσία: Μέρι Χάρον, Ηθοποιοί: Μπεν Κίνγκσλεϊ, Μπάρμπαρα Σούκοβα, Κρίστοφερ Μπράιν

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Νέα Υόρκη, δεκαετία του ’70: Θέλοντας να ανελιχθεί στον χώρο της τέχνης, ένας νεαρός αναγκάζεται να βοηθήσει τον Σαλβαδόρ Νταλί στην προετοιμασία μιας έκθεσης… και βυθίζεται στον αντισυμβατικό κόσμο του εκκεντρικού καλλιτέχνη.

  • Ιωάννα της Λωραίνης στο COSMOTE CINEMA 2HD, Τρίτη 30/04 στις 22:00

Ταινία

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν, Ηθοποιοί: Μίλα Γιόβοβιτς,Τζον Μάλκοβιτς, Βενσάν Κασέλ

Αφιέρωμα: Λικ Μπεσόν. Το 1429, μια αγράμματη κοπέλα από την επαρχία ισχυρίζεται πως έλαβε ένα μήνυμα από τον Θεό: να ηγηθεί του γαλλικού στρατού και να απελευθερώσει τη χώρα της, δίνοντας τέλος στον πολιτικό και θρησκευτικό αναβρασμό που επικρατεί.

  • Μιράι, η Μικρή μου Αδελφή στο COSMOTE CINEMA KIDS, Τετάρτη 01/05 στις 21:20

Ταινία

Σκηνοθεσία: Μαμόρου Χοσόντα

Ο 4χρονος Κουν αισθάνεται παραμελημένος από την οικογένειά του μετά τον ερχομό της μικρής του αδελφούλας. Ένα περιπετειώδες ταξίδι στον χρόνο, όμως, θα τον κάνει να δει τη ζωή με άλλο μάτι. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

  • Αργοναύτες: Η Οργή του Ποσειδώνα στο COSMOTE CINEMA KIDS, Παρασκευή 03/05 στις 21:20

Ταινία

Σκηνοθεσία: Νταβίντ Αλό, Ερίκ Τοστί, Ζαν-Φρανσουά Τοστί

Η ζωή κυλά ήρεμα στην Ιωλκό, την ακμάζουσα πόλη της αρχαίας Ελλάδας. Όταν, όμως, ο οργισμένος Ποσειδώνας απειλήσει να την καταστρέψει, ένα ποντίκι και ένας γάτος θα βοηθήσουν τον ηλικιωμένο Ιάσωνα και τους αργοναύτες να τη σώσουν.

TAGS: ταινίες πλατφόρμα
