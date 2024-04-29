Daliland στο COSMOTE CINEMA 2HD, Δευτέρα 29/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Μέρι Χάρον, Ηθοποιοί: Μπεν Κίνγκσλεϊ, Μπάρμπαρα Σούκοβα, Κρίστοφερ Μπράιν

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Νέα Υόρκη, δεκαετία του ’70: Θέλοντας να ανελιχθεί στον χώρο της τέχνης, ένας νεαρός αναγκάζεται να βοηθήσει τον Σαλβαδόρ Νταλί στην προετοιμασία μιας έκθεσης… και βυθίζεται στον αντισυμβατικό κόσμο του εκκεντρικού καλλιτέχνη.

Ιωάννα της Λωραίνης στο COSMOTE CINEMA 2HD, Τρίτη 30/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν, Ηθοποιοί: Μίλα Γιόβοβιτς,Τζον Μάλκοβιτς, Βενσάν Κασέλ

Αφιέρωμα: Λικ Μπεσόν. Το 1429, μια αγράμματη κοπέλα από την επαρχία ισχυρίζεται πως έλαβε ένα μήνυμα από τον Θεό: να ηγηθεί του γαλλικού στρατού και να απελευθερώσει τη χώρα της, δίνοντας τέλος στον πολιτικό και θρησκευτικό αναβρασμό που επικρατεί.

Μιράι, η Μικρή μου Αδελφή στο COSMOTE CINEMA KIDS, Τετάρτη 01/05 στις 21:20

Σκηνοθεσία: Μαμόρου Χοσόντα

Ο 4χρονος Κουν αισθάνεται παραμελημένος από την οικογένειά του μετά τον ερχομό της μικρής του αδελφούλας. Ένα περιπετειώδες ταξίδι στον χρόνο, όμως, θα τον κάνει να δει τη ζωή με άλλο μάτι. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

Αργοναύτες: Η Οργή του Ποσειδώνα στο COSMOTE CINEMA KIDS, Παρασκευή 03/05 στις 21:20

Σκηνοθεσία: Νταβίντ Αλό, Ερίκ Τοστί, Ζαν-Φρανσουά Τοστί

Η ζωή κυλά ήρεμα στην Ιωλκό, την ακμάζουσα πόλη της αρχαίας Ελλάδας. Όταν, όμως, ο οργισμένος Ποσειδώνας απειλήσει να την καταστρέψει, ένα ποντίκι και ένας γάτος θα βοηθήσουν τον ηλικιωμένο Ιάσωνα και τους αργοναύτες να τη σώσουν.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.