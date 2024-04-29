Το δεύτερο μέρος του έκτου κύματος της μεγάλης δημοσκοπικής έρευνας της διαΝΕΟσις "Τι πιστεύουν οι Έλληνες" περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα συναισθήματα που κυριαρχούν μεταξύ των πολιτών αυτή την περίοδο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κατάσταση του κόσμου αλλά και για τη μετανάστευση. Η έρευνα επιχειρεί να αναδείξει τις σκέψεις των πολιτών σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας και δύο πολέμων στην ευρύτερη περιοχή μας.

Πώς πιστεύουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ότι επηρεάζονται από την κατάσταση και τι αναμένουν το επόμενο διάστημα; Πώς βλέπουν την ελληνική δημοκρατία μισό αιώνα μετά την αποκατάστασή της και τι δηλώνουν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γνωρίζουν τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης; Πώς βλέπουν τους μετανάστες –όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα αλλά και εκείνους που μπορεί να έρθουν στο μέλλον;

Όπως και το πρώτο μέρος της έρευνας, το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα, έτσι και αυτό δεν μένει μόνο στην αποτύπωση της εικόνας σήμερα. Το "Τι πιστεύουν οι Έλληνες" συνολικά περιλαμβάνει αρκετές κοινές ερωτήσεις με το πρώτο κύμα του 2015 και, επομένως, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει το πώς ο πληθυσμός αλλάζει (ή δεν αλλάζει) απόψεις μέσα στα χρόνια. Οι παρατηρήσεις αυτού του είδους, ειδικά σε κάποια θέματα της συγκεκριμένης ενότητας της έρευνας που επηρεάζονται από σημαντικά διεθνή και τοπικά γεγονότα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το δεύτερο μέρος του έκτου κύματος του "Τι πιστεύουν οι Έλληνες" προέκυψε μετά από δημοσκόπηση, τηλεφωνικά και online, της Metron Analysis σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.104 ατόμων, την περίοδο 23 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου 2024. Μπορείτε να βρείτε την έκθεση αποτελεσμάτων εδώ, καθώς και μια βασική σύνοψη των συμπερασμάτων εδώ. Τα πλήρη αποτελέσματα και δεδομένα της δημοσκόπησης συνοδεύει η δημοσίευση μιας έκθεσης, την οποία υπογράφουν ο Στράτος Φαναράς, ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης και η Πέννυ Αποστολοπούλου από τη Metron Analysis, και μία ανάλυση της Research Director στη Mindview Νεφέλης Στουρνάρα για τη μετανάστευση. Το επόμενο διάστημα θα δημοσιευτούν ακόμα περισσότερες ενδιαφέρουσες αναλύσεις σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και το τρίτο και τελικό μέρος των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των βασικών ευρημάτων της δημοσκοπικής έρευνας.

Πώς δηλώνουν ότι αισθάνονται οι Έλληνες

Η ιεράρχηση των συναισθημάτων που αναφέρονται συνολικά σε αυτό το κύμα της έρευνας, φαίνεται ότι παραμένει παρόμοια με τα τρία προηγούμενα κύματα. Πιο συγκεκριμένα (στοιχεία για τις συνολικές αναφορές):

Ανασφάλεια 49,9%

Απογοήτευση 44%

Θυμός 29,7%

Aισιοδοξία 21,7%

Ντροπή 16,8%

Υπερηφάνεια 12,4%

Σιγουριά 10,3%

Αυτοπεποίθηση 7,9%

Η έρευνα ζητά επίσης από τους ερωτώμενους να βαθμολογήσουν την προσωπική τους κατάσταση, με βαθμό από 1 (πολύ αρνητική) έως 10 (πολύ θετική) σε διάφορους τομείς. Δίνουν τον υψηλότερο βαθμό (7,7 κατά μέσο όρο) στη “σχέση τους με τους άλλους”.

H ποιότητα της δημοκρατίας σήμερα

Με αφορμή την επέτειο των 50 ετών Μεταπολίτευσης, η έρευνα ζητά από τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα. Είναι ενδιαφέρον ότι η ηλικιακή ομάδα στην οποία η επιλογή “ισχυρή” παίρνει το χαμηλότερο ποσοστό, είναι οι νεότεροι, ηλικίας 25-39 ετών.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιπλέον, η έρευνα θέτει ερωτήσεις που αφορούν τις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την εικόνα, αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

64,8% αποτιμούν θετικά τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ

64,6% συμφωνούν με τη διεύρυνσή της με νέα κράτη-μέλη

36,8% πιστεύουν ότι η ΕΕ θα διασπαστεί τα επόμενα χρόνια

35,9% θεωρούν ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υπάρχει με τη μορφή που έχει σήμερα

36,4% θεωρούν την ΕΕ αναξιόπιστη

10,3% πιστεύουν ότι η ΕΕ θα διαλυθεί

35,9% γνωρίζουν το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Ελλάδα στον κόσμο

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για μεμονωμένες χώρες, εντός ή εκτός ευρωπαϊκής οικογένειας; Ποιους θεωρούν καλύτερους συμμάχους τους; Πώς αξιολογούν τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων; Πώς πιστεύουν ότι θα επηρεάσει τη ζωή μας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή;

Θετικές γνώμες για τους ηγέτες

Περισσότερο δημοφιλείς

63% Εμανουέλ Μακρόν (Γαλλία)

33,4% Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (ΕΕ)

33,2% Τζο Μπάιντεν (ΗΠΑ)

Λιγότερο δημοφιλείς

12,6% Ρίσι Σούνακ (Ηνωμένο Βασίλειο)

16,1% Tαγίπ Ερντογάν (Τουρκία)

21,1% Μπενιαμίν Νετανιάχου (Ισραήλ)

Απόψεις για την Κίνα

67% χαρακτηρίζουν την Κίνα ως «ισχυρή»

6 στους 10 χαρακτηρίζουν την Κίνα ως δύναμη «σε άνοδο»

1 στους 3 δεν έχει ακουστά τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ

Μετανάστευση

Τι πιστεύει ο ελληνικός πληθυσμός για τους μετανάστες; Τι θεωρούν οι πολίτες ότι πρέπει να κάνει η χώρα για να διαχειριστεί τις ροές; Πού θεωρούν οι περισσότεροι ότι η μετανάστευση θα βελτιώσει τις συνθήκες και πού πιστεύουν ότι θα δημιουργήσει προβλήματα;

7 στους 10 συμφωνούν ότι τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα θα πρέπει να λαμβάνουν άμεσα την ελληνική υπηκοότητα

7 στους 10 αναγνωρίζουν ότι η φυγή μεταναστών δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία

1 στους 2 ζητάει αυστηρότερη διαδικασία χορήγησης ιθαγένειας

1 στους 2 πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για πολιτικές που θα αποτρέπουν την περαιτέρω φυγή μεταναστών

6 στους 10 πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να δέχεται μετανάστες ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας της

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας

Πηγή: skai.gr

