Pamela Anderson: Στηρίζει απόλυτα την τάση «#no makeup» - Δεν θα εμφανιστεί στο reboot του «Baywatch»

«Θέλω να προκαλέσω την ομορφιά», αναφέρει η ξανθιά «σεξοβόμβα»

Pamela Anderson

Η Πάμελα Άντερσον έδειξε την ομορφιά της και το γυμνασμένο της σώμα, καθώς εμφανίστηκε και πάλι χωρίς ίχνος μακιγιάζ για τη νέα της φωτογράφιση στο «CR Fashion Book».

Το 65χρονο είδωλο του «Baywatch», το οποίο έχει υιοθετήσει μια λιτή εικόνα τον τελευταίο καιρό, με το χαρακτηριστικό πλέον «no-makeup look» της, κάνει και πάλι τη διαφορά. 

Pamela Anderson

«Το κάνω για τα κορίτσια», αναφέρει η ίδια στη συνέντευξή της. «Απλά πιστεύω ότι ο κόσμος των social media και η φαντασία, ειδικά στη μόδα και στον κινηματογράφο, αυτά τα μέρη είναι διαφυγή, αλλά η καθημερινότητα είναι διαφορετική. Ένιωσα ότι είναι εντάξει να είσαι απλά. 

Pamela Anderson

Δεν ήθελα να μπω σε όλο αυτό το θέμα της λάμψης και να παίξω το παιχνίδι. Θέλω απλώς να αντιστρέψω το σενάριο. Θέλω να προκαλέσω την ομορφιά. Αλλά οι ατζέντηδες μου και ακόμη και τα παιδιά μου έλεγαν: Μαμά, δεν μπορείς, χρειάζεσαι την ομάδα της λάμψης! 

Pamela Anderson

Το γεγονός ότι εσείς μου το λέτε αυτό με κάνει να μην θέλω να το κάνω περισσότερο! Αυτή ήταν η απάντησή μου. Από τότε αισθάνομαι ελεύθερη», πρόσθεσε η Pamela Anderson. 

Pamela Anderson

Η συνέντευξη έρχεται καθώς αποκαλύφθηκε ότι η ξανθιά «σεξοβόμβα» δεν θα επιστρέψει στο reboot της σειράς «Baywatch» που την έκανε διάσημη.

Πηγές δήλωσαν στο «TMZ» ότι οι παραγωγοί δεν έχουν προσεγγίσει την Pamela - που υποδυόταν την CJ Parker - ή την ομάδα της για έναν ρόλο στη σειρά του Fox, αλλά ακόμα και αν το έκαναν, εκείνη θα έλεγε όχι. 

