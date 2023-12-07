Halle Bailey σε θαυμαστές: Σας ευχαριστώ που σέβεστε και αγαπάτε το γυναικείο σώμα

Η Χάλι Μπέιλι ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την υποστήριξη που της προσέφεραν όλο αυτό το διάστημα. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα μήνυμα στο Instagram Story της το οποίο έγραφε: «Θέλω επίσης να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων για τους πραγματικούς υποστηρικτές μου που σέβονται και αγαπούν το γυναικείο σώμα… Το να είσαι κάτω από το μικροσκόπιο δεν είναι εύκολο, αλλά τους αληθινούς θαυμαστές που δείχνουν αγάπη άνευ όρων τους εκτιμώ… Νιώθω τόσο ευλογημένη και ευγνώμων».

Η Μπέιλι έχει ζήσει τη δημόσια σκληρή κριτική που ξεκίνησε με τις ρατσιστικές αντιδράσεις για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Μικρή Γοργόνα». Στα βραβεία Glamour Γυναίκα της Χρονιάς τον Οκτώβριο, η Μπέιλι είχε ξαναμιλήσει για αυτά που ένιωσε από την κριτική που δέχτηκε, αλλά και για την υποστήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές της.

«Έπρεπε να προσαρμόσω τη ζωή μου και να ζήσω κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατά κάποιο τρόπο, ζούμε όλοι κάτω από τον ίδιο έλεγχο -για το σώμα μας, γι' αυτό που φοράμε μέχρι ποιον αγαπάμε και τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν, όλα είναι ανοιχτά για έλεγχο», είπε ο Μπέιλι κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

«Λοιπόν, ορίστε η ειλικρινής συμβουλή μου: Απενεργοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν χρειάζεται να βρείτε εσωτερική γαλήνη, ΟΚ. Αλλά ,επίσης, ζήστε τη ζωή σας για εσάς», προσέθεσε. «Μην χάνετε χρόνο για να ζείτε για τα social media. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά η μόνη γνώμη που έχει σημασία είναι η δική σου, και ξέρεις ήδη βαθιά μέσα σου τι είναι σωστό για σένα».

