«The Little Mermaid»: Η Halle Bailey εμφανίστηκε σαν γοργόνα στην πρεμιέρα της ταινίας (video και φωτό)

Η Halle Bailey «μεταμορφώθηκε» σε Ariel στην πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας «Little Mermaid». Το φόρεμα της ηθοποιού έμοιαζε με νερό που «σκάει» στο σώμα της, από κάτω προς τα πάνω, θυμίζοντας τη θρυλική σκηνή της ταινίας, όπου βλέπει τον πρίγκιπα Έρικ ξαπλωμένο στην παραλία.

Το φόρεμα της πρωταγωνίστριας της ταινίας ήταν από τον Valdrin Sahiti: «Ήταν μεγάλη χαρά να δουλεύω με τον Rob Marshall, τον σκηνοθέτη, του οποίου το όραμα ήταν να είμαι ο εαυτός μου, με όλο μου το ‘’είναι’’, ακόμα και στην όψη», είπε η ηθοποιός στο «Insider.

Ο σχεδιαστής μόδας, ο οποίος έχει ντύσει, επίσης, τις Beyoncé , Paris Hilton, Kylie Jenner και Khloé Kardashian, μοιράστηκε ένα βίντεο με κοντινά πλάνα του φορέματος στο Instagram και οι ακόλουθοί του ξετρελάθηκαν. «Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο φόρεμα. Εξαιρετικό», παρατήρησε κάποιος θαυμαστής.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Μαΐου και σε αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ξανά τα εμβληματικά και αγαπημένα μουσικά τραγούδια της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των «Part of Your World» και «Kiss the Girl».

Πηγή: skai.gr

