Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Εντάσεις και διαπληκτισμοί δημιουργούν ένα καθόλου ευχάριστο περιβάλλον, τόσο σε φιλικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κρατήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μέσα από την ένταση δεν μπορούν να γεννηθούν λύσεις. Μην κατατρώγεστε με τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητας σας. Ανανεωθείτε ψυχικά ή ανανεώστε τον χώρο σας κάνοντας κάποιες εικαστικές παρεμβάσεις για να αισθανθείτε καλύτερα και να αποσπάσετε την προσοχή σας.

Ταύρος

Κάποια πράγματα που διαισθανόσασταν ότι δεν πήγαιναν καλά τον τελευταίο καιρό, ήρθε η πραγματικότητα να σας επιβεβαιώσει. Αποδεχτείτε όσα ήρθαν στην επιφάνεια και προχωρήστε μπροστά όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να γίνετε, τι να κάνετε την καριέρα ή την προσωπική σας ζωή και αφού κατασταλάξετε να αναλάβετε δράση για την υλοποίηση των στόχων σας. Δεν ωφελεί να μεμψιμοιρείτε…

Δίδυμοι

Εξελίξεις στην συναισθηματική σας ζωή θα φέρει η μέρα, και μάλιστα σημαντικές. Άτομο του περιβάλλοντος σας, φιλικού ή επαγγελματικού θα κάνει ένα συναισθηματικό άνοιγμα και θα σας εκπλήξει… Σκεφτείτε προσεκτικά όμως, ως προς το τι θέλετε εσείς από την ζωή σας. Μην παίρνετε βεβιασμένες αποφάσεις.

Καρκίνος

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Λέων

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Παρθένος

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Ζυγός

Θα πρέπει να είστε ευέλικτοι, μια και κάποιο έκτακτο γεγονός μπορεί να κάνει το πρόγραμμα σας άνω-κάτω. Μην εκνευρίζεστε και προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής. Για τους ερωτευμένους ή δεσμευμένους η σημερινή είναι μια πολύ όμορφη μέρα, καθώς το πλανητικό σκηνικό ευνοεί ρομαντικές αποδράσεις και εξόδους.

Σκορπιός

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά.

Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Τοξότης

Αισθάνεστε ότι θα πρέπει να επιβραδύνετε λίγο τους ξέφρενους ρυθμούς σας σήμερα και να χαλαρώσετε. Ο οργανισμός σας έχει σημάνει το καμπανάκι του κινδύνου και πρέπει να βρείτε τον χρόνο να υπακούσετε. Στα αισθηματικά σας θα βρεθείτε μπροστά σε διλήμματα που θα αφορούν την συντροφική σας σχέση. Αναζητήστε τις προσωπικές σας ευθύνες για την παρούσα κατάσταση, πριν αποφασίσετε οτιδήποτε…

Αιγόκερως

Ίσως διαπιστώσετε σήμερα, ότι το να καταγράφετε επιτυχίες, δημιουργεί την προσδοκία και για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα στο άμεσο μέλλον, κάτι που μάλλον σας αγχώνει. Υποσυνείδητα κάνετε τον απολογισμό της τελευταίας περιόδου, τις μάχες που χάσατε, αυτές που κερδίσατε. Οι εμπειρίες όμως που αποκτήσατε είναι ανεκτίμητες και θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα επόμενα βήματα σας προς την ωριμότητα.

Υδροχόος

Θα χρειαστείτε την υποστήριξη ή την συμπαράσταση ενός φιλικού σας προσώπου για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό που έχετε αναλάβει.

Κάποιος κακός χειρισμός του παρελθόντος σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, έρχεται στην επιφάνεια σήμερα και θα πρέπει να βάλετε τα πράγματα επί τάπητος με τον σύντροφό σας και να επιλύσετε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.

Ιχθείς

Κάτι νέο πλανάται στην ατμόσφαιρα! Για κάποιους θα μπορούσε να είναι ένα νέο φλερτ, για κάποιους άλλους μια νέα δημιουργική απασχόληση. Σε επίπεδο επαγγελματικών, υπάρχει το ενδεχόμενο να αισθάνεστε ότι η καριέρα σας έχει βαλτώσει τον τελευταίο καιρό και ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Σήμερα θα βρεθεί στον δρόμο σας η ευκαιρία που θα σας βγάλει από την στασιμότητα. Αδράξτε την!

