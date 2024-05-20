"Τη διπλωματική αντίδραση της Ελλάδας, απέναντι στις τελευταίες προκλητικές παλινδρομήσεις των βόρειων γειτόνων μας, πρέπει να πλαισιώσει και μία εμπορική αντεπίθεση με αιχμή την αυθεντικότητα και ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της Μακεδονίας μας", επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), αναφερόμενος στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος των μακεδονικών προϊόντων.

"Είναι γνωστό ότι η ΝΔ καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, να θυμίσω ότι καταθέσαμε μάλιστα και πρόταση μομφής κατά το ΣΥΡΙΖΑ, που την προώθησε. Προσέξτε, όχι γιατί δεν θέλαμε λύση στο ζήτημα, αλλά γιατί η συγκεκριμένη Συνθήκη παραχωρούσε μακεδονική εθνότητα και γλώσσα στους γείτονες μας", είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:"Ως νέα κυβέρνηση τιμήσαμε αυτή την ελληνική υπογραφή σε μια διεθνή Συμφωνία που ισχύει κατά νόμο. Βλέποντας, ωστόσο, εδώ και αρκετό καιρό την άνοδο του εθνικισμού στα Σκόπια μείναμε επιφυλακτικοί στην αποδοχή των Μνημονίων τα οποία συνόδευαν τη Συμφωνία. Δυστυχώς, οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτές μας τις επιφυλάξεις. Και η στάση της νέας προέδρου και των εκεί υποστηρικτών της, δυστυχώς και του εντολοδόχου πρωθυπουργού, είναι και παράνομη και προκλητική. Γι αυτό και η Ελλάδα την απορρίπτει και την επιστρέφει. Το γειτονικό κράτος θα πρέπει να αντιληφθεί, νομίζω ότι αυτό τελικά αντιλαμβάνονται και οι περισσότεροι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, ότι ο δρόμος προς την Ευρώπη και προς την πρόοδο περνάει και από τη χώρα μας και εκεί μπορεί να σταματήσει.

Όπως και κάποιοι αντιστόρητοι εντός των συνόρων θα πρέπει να καταλάβουν ότι πατρίδα δεν μπορεί να παραιτείται από τα όπλα της. Φτάσαμε στο σημείο εκείνοι που πρώτα μας φόρτωσαν τη Συμφωνία να ζητούν τώρα να κυρώσουμε τα Μνημόνια. Και πότε; Την ώρα που τα ίδια τα Σκόπια την παραβαίνουν ανέφερε αιχμηρά για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το Εμπορικό Σήμα, λοιπόν, της Μακεδονίας, σε αυτή τη συγκυρία, γίνεται ένα ισχυρό μέσο οικονομικής διπλωματίας. Στεναχωριέμαι πραγματικά όταν ακούω από τους κορυφαίους παραγωγούς κρασιού στη χώρα μας να μας λένε ότι υπάρχουν κρασιά τα οποία εμφανίζονται ως μακεδονικά και κάποιοι πελάτες στο εξωτερικό όταν μιλούν για μακεδονικά κρασιά να έχουν υπόψη τους τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι στο χέρι μας αυτό να το αντιστρέψουμε, και θα έχετε την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης σε αυτή την προσπάθεια. Και όλες οι δυνάμεις του τόπου πρέπει να συστρατεύονται σε αυτή. Αλλά και δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους Ελληνες να ξεχωρίζουν τους αληθινούς πατριώτες του έργου και του αποτελέσματος από τους ψευτοπατριώτες του γλυκού νερού και πολύ περισσότερο από τους εμπόρους των εθνικών αισθημάτων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.