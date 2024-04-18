Οι θαυμαστές της Μέγκαν Φοξ μπερδεύτηκαν… Για την ακρίβεια δεν αναγνώρισαν την αγαπημένη τους ηθοποιό, καθώς η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, η οποία, μάλλον, τους δίχασε.
Η 37χρονη πρωταγωνίστρια των «Transformers» έμοιαζε να απέχει πολύ από τον συνηθισμένο λαμπερό εαυτό της -με ελάχιστο μακιγιάζ αλά Πάμελα Άντερσον- μπερδεύοντας τους followers που επέμεναν ότι δεν είναι αυτή!
Οι ακόλουθοί τους είπαν ότι η Μέγκαν έμοιαζε με την Κιμ Καρντάσιαν, ακόμη και με την Τσέλσι Μπλάκγουελ, την πρωταγωνίστρια του «Love Is Blind».
«Ποια είναι αυτή;» έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη φωτογραφία της Φοξ, με κάποιον άλλο να του απαντά «μια γυναίκα που δεν κρύβεται πίσω από το μέικ απ». «Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπεις χωρίς μακιγιάζ. Αλλά αυτή είναι και έχει φυσική ομορφιά», έγραψε ένας άλλος follower.
