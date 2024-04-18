Λογαριασμός
Η ξανθιά Emily Ratajkowski και οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες...

Το διάσημο μοντέλο καλύπτει το στήθος με τα χέρια της 

Η Emily Ratajkowski

Η Emily Ratajkowski άφησε τους θαυμαστές της με κομμένη την ανάσα καθώς αποφάσισε να τους κάνει μια μικρή έκπληξη- τις έχουν συνηθίσει οι followers της… Αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία, το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε γυμνή, καλύπτοντας το στήθος με τα χέρια της, προκειμένου να μην «φάει πόρτα» στο Instagram.

Η Emily Ratajkowski

Η πρωταγωνίστρια των «Blurred Lines» έμοιαζε σχεδόν αγνώριστη, καθώς έκρυψε τις σκούρες μελαχρινές της μπούκλες και «μεταμορφώθηκε» σε ξανθιά Barbie, φορώντας μια περούκα. Η ίδια κοίταζε με τόλμη τον φακό της κάμερας, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Η Emily Ratajkowski

«Είσαι βασίλισσα», έγραψε κάτω από την ανάρτησή της ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιος άλλος ανέφερε: «Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ», ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Είναι κάποια που της αρέσει να παίζει με την επιθυμία». 

Η Emily Ratajkowski

Η φωτογράφισή της έρχεται λίγο μετά τις φήμες για νέα σχέση με τον παραγωγό ταινιών της A24, Noah Sacco, καθώς το ζευγάρι δείπνησε μαζί στη Νέα Υόρκη.  

Η Emily Ratajkowski

Πηγή: skai.gr

