Η ξανθιά Emily Ratajkowski και οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες...

Η Emily Ratajkowski άφησε τους θαυμαστές της με κομμένη την ανάσα καθώς αποφάσισε να τους κάνει μια μικρή έκπληξη- τις έχουν συνηθίσει οι followers της… Αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία, το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε γυμνή, καλύπτοντας το στήθος με τα χέρια της, προκειμένου να μην «φάει πόρτα» στο Instagram.

Η πρωταγωνίστρια των «Blurred Lines» έμοιαζε σχεδόν αγνώριστη, καθώς έκρυψε τις σκούρες μελαχρινές της μπούκλες και «μεταμορφώθηκε» σε ξανθιά Barbie, φορώντας μια περούκα. Η ίδια κοίταζε με τόλμη τον φακό της κάμερας, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της.

«Είσαι βασίλισσα», έγραψε κάτω από την ανάρτησή της ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιος άλλος ανέφερε: «Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ», ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Είναι κάποια που της αρέσει να παίζει με την επιθυμία».

Η φωτογράφισή της έρχεται λίγο μετά τις φήμες για νέα σχέση με τον παραγωγό ταινιών της A24, Noah Sacco, καθώς το ζευγάρι δείπνησε μαζί στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.