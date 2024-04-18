Το κίνημα «boy sober» και γιατί οι γυναίκες έχουν βαρεθεί τα ραντεβού

Ήταν μια επίσκεψη στη γιαγιά της στα τέλη του περασμένου έτους, που έκανε τη Hope Woodard, 26 ετών, από τη Νέα Υόρκη, να συνειδητοποιήσει ότι ήταν καιρός να σταματήσει το dating. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η γιαγιά της Hope, η οποία πάσχει από άνοια, την πλησίασε και της έδειξε τα μηνύματα που έστελνε στον εκλιπόντα σύζυγό της.

Εκείνη την εποχή, η Hope είχε εμμονή με έναν άντρα από το Hinge, με τον οποίο είχε βγει μερικά ραντεβού. «Ήμουν συνέχεια σε αναμονή και έλεγχα το τηλέφωνό μου σαν τρελή», λέει στο Cosmopolitan UK. «Και είχα τόσο μεγάλη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν τον ένοιαζε καθόλου για εμένα».

Το να βλέπει τη γιαγιά της να στέλνει μηνύματα στον «κανένα», ήταν μια έντονη υπενθύμιση της δικής της ερωτικής ζωής. «Προέρχομαι από μια μακρά σειρά γυναικών που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν χωρίς άνδρες», λέει η Hope. «Αυτό με έκανε να σκεφτώ: αυτή θα είμαι εγώ στο μέλλον. Μου κάνει ghosting ένας άντρας και στη γιαγιά μου «κάνει ghosting» ο κυριολεκτικά νεκρός σύζυγός της. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να σταματήσουμε τον κύκλο».

Λίγο μετά την επίσκεψη, η Hope διέγραψε όλα τα dating apps της, και έθεσε έναν κανόνα στον εαυτό της: τέλος το dating για ένα χρόνο. Στη συνέχεια, οπλισμένη με έναν νέο πιασάρικο όρο που επινόησε η αδελφή της, η Hope άρχισε να καταγράφει το ταξίδι της «boy sober» στους μισό εκατομμύριο ακολούθους της στο TikTok. Η λεζάντα για το πρώτο βίντεο, το οποίο μοιράστηκε τον Νοέμβριο, έγραφε: «Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε μια CULT». Σε ένα μεταγενέστερο βίντεο, η Hope έθεσε τους κανόνες του «boy sober», μεταξύ των οποίων «όχι εφαρμογές γνωριμιών», «όχι ραντεβού, όχι πρώην», «όχι situationships» και «όχι αγκαλιές και φιλιά – κ.λπ».

Ο όρος γρήγορα απογειώθηκε και σύντομα και άλλοι επιβιβάστηκαν στο τρένο του boy sober. Ανάμεσά τους και η Carly Galluzo, 28 ετών και επίσης από τη Νέα Υόρκη, η οποία έγινε «boy sober» νωρίτερα φέτος, αναφέροντας ως λόγο για την απόφασή της παρόμοιες συμπεριφορές με την Hope. Το μοτίβο είναι γνωστό: ερωτευόταν κάποιον γρήγορα, έβρισκε τον εαυτό της εντελώς απορροφημένο από τη σκέψη του και στη συνέχεια απογοητευόταν πικρά όταν δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες της.

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν τον Ιανουάριο, όταν η Carly γνώρισε έναν άντρα από ένα dating app και τον ερωτεύτηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Είχα αυτές τις εμμονικές σκέψεις- δεν κοιμόμουν πραγματικά. Απλά σκεφτόμουν: “Πώς θα είναι η ζωή μας; Πώς θα είναι ο γάμος μας;», λέει η Carly. «Μιλούσαμε μόνο μία εβδομάδα».

Όταν δεν τα κατάφερε, έμεινε και πάλι “θυμωμένη και αναστατωμένη”. “Ήμουν ελεύθερη, αλλά όποτε ήμουν ελεύθερη, έψαχνα”, συνεχίζει η Carly. “Αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι ίσως θα έπρεπε να σταματήσω όλο αυτό το πράγμα, να πατήσω το “κουμπί επαναφοράς” και να σκεφτώ πραγματικά πώς έβγαινα ραντεβού σε όλη μου τη ζωή”. Τον Ιανουάριο, η Carly διέγραψε τα dating apps της και έκτοτε δεν έχει βγει ραντεβού. Ακόμα και όταν την έχουν πλησιάσει άνθρωποι για να της ζητήσουν ραντεβού – κάποιοι με τους οποίους θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της ρομαντικά – τους έχει πει ότι “δεν βγαίνει ραντεβού αυτή τη στιγμή”. Σε αντίθεση με την Hope, η Carly δεν έχει ορίσει ημερομηνία λήξης της περιόδου “boy sober” της.

Ενώ η απόφαση της Carly και της Hope να κόψουν όλες τις ρομαντικές συναντήσεις μπορεί να ακούγεται δραστική, το να θέλουν να κάνουν ένα βήμα πίσω από τα ραντεβού είναι ένα συναίσθημα που πολλοί θα γνωρίζουν. Η “εξάντληση” από τα dating apps αυξάνεται σταθερά, καθώς οι άνθρωποι κουράζονται από το ατελείωτο σβήσιμο και τα ακριβά ραντεβού που δεν καταλήγουν πουθενά. “Αν αισθάνεστε εξαντλημένοι από τα ραντεβού, ίσως ήρθε η ώρα να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα. Επικεντρωθείτε σε αυτό που αγαπάτε να κάνετε και στους ανθρώπους στη ζωή σας που έχουν σημασία”, λέει η Natasha Silverman, σύμβουλος σχέσεων στο Relate. “Όταν αισθάνεστε πιο σίγουροι και ασφαλείς, τείνετε να πηγαίνετε στα ραντεβού με άλλη διάθεση. Ξέρετε ποιοι είστε και τι είστε διατεθειμένοι να ανεχτείτε”.

Η Silverman προσθέτει ότι οι άνθρωποι συχνά χρησιμοποιούν τα ραντεβού και το σεξ “ψυχαναγκαστικά ή για να μουδιάσουν τα αρνητικά συναισθήματα ή τη χαμηλή αυτοεκτίμηση”. Αυτές οι τάσεις, λέει, “θα μπορούσαν να είναι ένα σημάδι ότι ήρθε η ώρα να εστιάσετε σε εσάς και στο πώς μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας.”

Η επιθυμία να σταματήσουν τα ραντεβού – έστω και προσωρινά – αντανακλά επίσης την αλλαγή της στάσης απέναντι στον έρωτα και τις σχέσεις. Ο γάμος και η έννοια της αδελφής ψυχής θεωρούνται όλο και περισσότερο ξεπερασμένες, ενώ η αυτοανάπτυξη και η δημιουργία ισχυρότερων φιλικών σχέσεων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Σύμφωνα μεέρευνα της Bumble, σχεδόν οι μισοί (47%) από τους νέους 18 έως 24 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν ότι οι πλατωνικές φιλίες είναι πιο σημαντικές γι’ αυτούς από τις ρομαντικές.

Τόσο η Hope όσο και η Carly λένε ότι η παραίτηση από τις ρομαντικές σχέσεις τους οδήγησε στη δημιουργία βαθύτερων πλατωνικών φιλικών σχέσεων, γεγονός που τους βοήθησε να νιώθουν λιγότερο ανήσυχες για την επίτευξη ορισμένων ορόσημων, όπως ο γάμος. “Δεν αισθάνομαι μοναξιά, ενώ το έκανα στις σχέσεις”, λέει η Carly. “Δεν φοβάμαι πια να μείνω μόνη μου. Ξέρω ότι αυτό δεν θα συμβεί, επειδή έχω δημιουργήσει τόσες πολλές καλές φιλίες”.

Η Hope εξακολουθεί να παλεύει με το τι σημαίνει να είσαι πραγματικά boy sober. Η ίδια ωστόσο παραδέχτηκε, ότι κοιμήθηκε με κάποιον πριν από μια εβδομάδα. “Αρχικά, όταν συνέβη, ένιωσα σαν υποκρίτρια. Ήμουν τόσο σκληρή με τον εαυτό μου”, λέει. “Αλλά στη συνέχεια άρχισα να σκέφτομαι ποιο είναι πραγματικά το νόημα του “boy sober”, που είναι να προσπαθήσω να επαναπρογραμματίσω τον εγκέφαλό μου και τις παλιές μου συνήθειες”.

Για την Hope, η πλήρης ανεξαρτησία από το σεξ και τις σχέσεις “δεν είναι ο στόχος”. Η κατανόηση του γιατί αισθάνεται με τον τρόπο που αισθάνεται σε ρομαντικές καταστάσεις και πώς αυτό σχετίζεται με πράγματα όπως τα τραύματα του παρελθόντος, είναι αυτό που θέλει να καταλάβει τώρα. “Ίσως αυτό να σημαίνει η λέξη”, καταλήγει. “Να ρίχνεις μια πολύ νηφάλια ματιά στη ζωή σου, στα ραντεβού”.

